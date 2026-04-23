Plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.000.000 a 30 días

Por qué hay que comparar bancos para coloar un plazo fijo

Con la suba de la inflación, el plazo fijo no es la mejor opción para los inversores. Sin embargo, continúa entre las alternativas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar su dinero sin asumir grandes riesgos. Se trata de una inversión tradicional, simple de operar y con rendimiento conocido desde el momento en que se constituye.

En un escenario de tasas más moderadas, muchos pequeños inversores vuelven a hacer cuentas para saber cuánto deja inmovilizar sus pesos durante un mes. Con un capital de $1.000.000, el resultado final cambia según la tasa que ofrezca cada banco.

Cuánto se gana al invertir $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días

Actualmente, para una colocación a 30 días, los rendimientos de referencia muestran estos resultados, en base al Banco Nación:

Concepto Opción 1 Opción 2 Plazo 30 días 30 días Capital invertido $1.000.000 $1.000.000 Intereses ganados $14.794,52 $15.616,44 Monto total al vencimiento $1.014.794,52 $1.015.616,44 TNA 18,00% 19,00% TEA 19,56% 20,75%

De esta manera, según la entidad financiera elegida, la diferencia de ganancia puede superar los $800 en solo 30 días para una inversión de $1 millón.El rendimiento del plazo fijo depende de la Tasa Nominal Anual (TNA) que fija cada banco. No todas las entidades ofrecen el mismo porcentaje, por lo que conviene comparar antes de invertir.Incluso una variación de un punto porcentual puede impactar en la ganancia final, especialmente cuando se trata de montos más elevados o renovaciones sucesivas.

Cuánto gano con un plazo fijo de un millón

Ranking de tasas: banco por banco

Banco Masventas: 25%

Banco VOII: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Reba: 25%

Banco Meridian: 24,75%

Banco Hipotecario: 24,5%

Banco Bica: 24%

Banco del Sol: 24%

BiBank: 24%

Banco CMF: 23,25%

Banco de Comercio: 23%

Banco de la Provincia de Córdoba: 22,75%

Banco del Chubut: 22%

Banco Mariva: 22%

Banco Provincia de Buenos Aires: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Dino: 21,5%

Banco Julio: 21%

Banco de Formosa: 21%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21%

Banco BBVA Argentina: 20,5%

Banco Credicoop: 19,5%

Banco de Corrientes: 19,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Nación: 19%

Banco Ciudad: 19%

Banco Comafi: 19%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Santander Argentina: 16,5%

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy es un trámite digital y rápido. En general, se realiza así:

Ingresar al home banking o app bancaria

Buscar la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”

Elegir el monto a invertir

Seleccionar el plazo de 30 días

Confirmar la operación

Al vencimiento, el capital más los intereses se acredita automáticamente en la cuenta.El plazo fijo está pensado para perfiles conservadores que priorizan previsibilidad y bajo riesgo antes que rentabilidades más agresivas. Aunque en ciertos contextos puede quedar por debajo de la inflación, continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada para ordenar excedentes de corto plazo.

Plazo fijo: cuánto gano a 30 días

Antes de constituir un plazo fijo, es conveniente tener en cuenta los siguientes criterios: