Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga en la cuarta semana de abril 2026

Cuál es el plazo fijo que más me conviene esta semana

Los bancos y entidades financieras volvieron a ajustar las tasas que pagan por depósitos a plazo fijo en la cuarta semana de abril de 2026. En un escenario de rendimientos más bajos que meses atrás, los ahorristas buscan ahora qué banco ofrece la mejor Tasa Nominal Anual (TNA) para obtener mayor ganancia en colocaciones a 30 días.

El nuevo relevamiento muestra una fuerte dispersión entre entidades tradicionales, bancos digitales y compañías financieras. Mientras algunos grandes bancos pagan menos de 20% anual, otras entidades llegan hasta el 25%, liderando el ranking del mercado.

Cuál es el banco que más interés paga

En la cuarta semana de abril, las tasas más altas del mercado son de 25% TNA, compartidas por cuatro entidades:

Banco Masventas

Banco VOII

Crédito Regional Compañía Financiera

Reba

Con esa tasa, una inversión necesita menos capital para generar el mismo interés mensual frente a bancos tradicionales.

Cuál es el plazo fijo hoy más conveniente

Ranking de tasas: banco por banco

Banco Masventas: 25%

Banco VOII: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Reba: 25%

Banco Meridian: 24,75%

Banco Hipotecario: 24,5%

Banco Bica: 24%

Banco del Sol: 24%

BiBank: 24%

Banco CMF: 23,25%

Banco de Comercio: 23%

Banco de la Provincia de Córdoba: 22,75%

Banco del Chubut: 22%

Banco Mariva: 22%

Banco Provincia de Buenos Aires: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Dino: 21,5%

Banco Julio: 21%

Banco de Formosa: 21%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21%

Banco BBVA Argentina: 20,5%

Banco Credicoop: 19,5%

Banco de Corrientes: 19,5%

ICBC Argentina: 19,75%

Banco Nación: 19%

Banco Ciudad: 19%

Banco Comafi: 19%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Santander Argentina: 16,5%

La tendencia de abril muestra rendimientos inferiores a los de meses anteriores. Por eso, comparar banco por banco se volvió clave para quienes buscan proteger sus pesos y obtener la mejor renta posible a 30 días.

Cómo colocar un plazo fijo

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

El trámite suele demorar solo unos minutos:

Ingresar al home banking o app del banco. Ir a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”. Elegir el monto a invertir. Seleccionar plazo de 30 días. Confirmar la operación.

Al vencimiento, el capital se acredita junto con los intereses generados.

Qué es un plazo fijo y por qué sigue siendo elegido

El plazo fijo es un instrumento financiero tradicional que consiste en depositar dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés previamente definida. Durante ese tiempo, los fondos quedan inmovilizados. Está orientado a perfiles conservadores que priorizan la seguridad y la previsibilidad por sobre la rentabilidad. Si bien en contextos inflacionarios puede quedar rezagado frente a otras alternativas, sigue siendo una opción ampliamente utilizada para inversiones de corto plazo y bajo riesgo.

Aunque la rentabilidad puede quedar por debajo de la inflación en algunos períodos, continúa siendo una alternativa habitual para el corto plazo. En abril 2026, quien invierte $5.000.000 puede recuperar más de $5,07 millones en apenas 30 días.