Barcelona, con la misión de ganar para seguir en la cima

Celta y Barcelona se enfrentarán en el estadio Camp Nou el próximo miércoles 22 de abril desde las 16:30 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 33 de la Liga.
Así llegan Barcelona y Celta
Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.
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Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona venció por 4-1 a Espanyol. El equipo local mantiene el buen paso las últimas fechas, al ganar los 4 encuentros previos, con una cifra de 13 goles a favor y 4 en contra.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta perdió ante Real Oviedo por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 8 goles y le han encajado 12.
Barcelona pisa fuerte como local: suma 16 juegos invicto en el estadio Estadio Johan Cruyff.
Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se llevó la victoria por 2 a 4.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 79 puntos (26 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|4
|Atlético de Madrid
|57
|31
|17
|6
|8
|19
|6
|Celta
|44
|31
|11
|11
|9
|4
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Getafe: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Osasuna: 2 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Villarreal: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Elche: 3 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Celta, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas