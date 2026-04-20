Real Sociedad se enfrenta ante la visita Getafe por la fecha 33

El juego entre Real Sociedad y Getafe se disputará el próximo miércoles 22 de abril por la fecha 33 de la Liga, a partir de las 15:00 (hora Argentina) en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Getafe

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 3, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

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Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad se fue con un solo punto al conseguir un empate por 3 frente a Alavés. Con 2 triunfos y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 11 goles marcados y con 10 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó 0 a 1 ante Levante. En los últimos encuentros, obtuvo 3 victorias y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 3 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 9 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad lo ganó por 1 a 2.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 42 puntos (11 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 41 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (12 PG - 5 PE - 14 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 79 31 26 1 4 54 2 Real Madrid 70 31 22 4 5 36 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 7 Real Sociedad 42 31 11 9 11 1 8 Getafe 41 31 12 5 14 -5

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Rayo Vallecano: 26 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Sevilla: 4 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Barcelona: 25 de abril - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Rayo Vallecano: 3 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Getafe, según país