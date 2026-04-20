Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones

El Gobierno de Irán recalcó este lunes que por ahora "no ha tomado una decisión" sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán y ha acusado a Washington de "no ser serio" en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones, que "contradicen" sus declaraciones en favor de sacar adelante un proceso de negociaciones.

"Aún no tenemos planes para una nueva ronda de negociaciones y no se ha tomado una decisión en este sentido", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha resaltado que "mientras habla de diplomacia y disposición para unas negociaciones, Estados Unidos lleva a cabo unas acciones que no indican en modo alguno seriedad de cara a continuar el proceso diplomático".

El equipo negociador iraní debe seguir los procesos diplomáticos con vigilancia y absoluta precisión, dado que Estados Unidos sigue insistiendo en posiciones poco realistas", ha sostenido, antes de recordar que Washington "ha traicionado a la diplomacia y violado el Derecho Internacional en dos ocasiones durante las negociaciones", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.