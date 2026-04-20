El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las fuerzas estadounidenses en el mar Arábigo interceptaron un buque mercante que se dirigía a la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbás. “Las fuerzas estadounidenses que operan en el mar Arábigo han aplicado medidas de bloqueo naval contra un buque de carga con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní”, señala un comunicado del CENTCOM. La nueva ronda de negociaciones comenzará este lunes 20 de abril en Pakistán y Donald Trump adelantó que Estados Unidos participará pero Irán negó su presencia. Mientras tanto, el alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano parece mantenerse. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
Trump dice que podría cerrar un acuerdo esta noche, pero Irán niega negociaciones
En VIVO - Actualizado hace 13 minutos
El mandatario estadounidense se mostró optimista en una entrevista con Fox News, mientras su vice viaja a Pakistán, país mediador. El canciller iraní, sin embargo, descartó estar dialogando ahora con EE.UU. y le exigió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Hace 15 minutos
Trump dice que "esta noche" podría cerrar un acuerdo con Irán, mientras Teherán desmiente que esté negociando en este momento
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a la cadena de noticias Fox News que "esta noche" se podría llegar a un acuerdo con Irán, cuando su vice J.D. Vance está por llegar a Pakistán, país mediador.
Sin embargo, el vocero de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, desmintió que estén negociando en este momento y le exigió a Estados Unidos que levante su bloqueo sobre el estrecho de Ormuz como requisito para volver a sentarse a dialogar. Según Teherán, este bloqueo anunciado por Trump viola la tregua alcanzada en la primera ronda de negociaciones en Pakistán.
Hace 1 hora
EE.UU. interceptó un barco mercante iraní que intentaba romper el bloqueo naval
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que las fuerzas estadounidenses en el mar Arábigo interceptaron un buque mercante que se dirigía a la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbás.
“Las fuerzas estadounidenses que operan en el mar Arábigo han aplicado medidas de bloqueo naval contra un buque de carga con bandera iraní que intentaba navegar hacia un puerto iraní”, señala un comunicado del CENTCOM.
Hace 7 horas
Irán se baja de la negociación con EEUU
El Gobierno de Irán recalcó este lunes que por ahora "no ha tomado una decisión" sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Pakistán y ha acusado a Washington de "no ser serio" en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones, que "contradicen" sus declaraciones en favor de sacar adelante un proceso de negociaciones.
"Aún no tenemos planes para una nueva ronda de negociaciones y no se ha tomado una decisión en este sentido", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha resaltado que "mientras habla de diplomacia y disposición para unas negociaciones, Estados Unidos lleva a cabo unas acciones que no indican en modo alguno seriedad de cara a continuar el proceso diplomático".
El equipo negociador iraní debe seguir los procesos diplomáticos con vigilancia y absoluta precisión, dado que Estados Unidos sigue insistiendo en posiciones poco realistas", ha sostenido, antes de recordar que Washington "ha traicionado a la diplomacia y violado el Derecho Internacional en dos ocasiones durante las negociaciones", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.
Hace 8 horas
Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias
Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones.
Donald Trump volvió a amenazar a Irán en la previa a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán.
En plena frágil tregua, Irán volvió a cerrar el paso de barcos por el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. La nueva ronda de negociaciones comenzará el lunes 20 de abril en Pakistán y Donald Trump adelantó que Estados Unidos participará y amenazó con destruir la infraestructura civil de Irán si no se llega a un acuerdo. Mientras tanto, el alto el fuego de 10 días en Israel y Líbano parece mantenerse. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.
NaN:NaN | NaN/NaN/NaN
Medio Oriente: caída de la bolsa europea y suba del petróleo ante la incertidumbre
Por su parte, los activos argentinos operan con resultados mixtos en otra jornada financiera marcada por la incertidumbre.
Hace 6 horas
Milei recibió un doctorado Honoris Causa y alertó: "Nos van a querer matar"
El presidente Javier Milei fue distinguido en Israel con un Doctorado Honoris Causa y una Medalla de Honor, donde reafirmó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y defendió el libre mercado.
Hace 22 horas
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona
Israel trazó una “línea amarilla” en el sur del Líbano y difundió un mapa de la franja ocupada, en medio de la tregua y con nuevas órdenes de usar toda su fuerza ante cualquier amenaza.
Israel estableció una “línea amarilla” en el sur del Líbano y publicó un mapa de la zona ocupada
10:25 | 19/04/2026
Tensión en Ormuz: Trump se apoderó de un barco iraní y Teherán prometió represalias
Según Trump, la tripulación iraní "se negó a escuchar", por lo que el buque fue atacado en aguas del golfo de Omán. Irán rechazó más temprano una segunda ronda de negociaciones.
Donald Trump volvió a amenazar a Irán en la previa a la nueva ronda de negociaciones en Pakistán.
19:27 | 18/04/2026
Irán demuestra al mundo que EEUU ya no es todopoderoso
El presidente estadounidense atraviesa el efecto ciénaga: cada movimiento que hace en lugar de liberarlo, lo hunde. Está claro que nada permite ser optimista.
10:31 | 18/04/2026
Trump reaccionó al cierre de Ormuz anunciado por Irán: "No pueden chantajearnos"
El presidente Donald Trump respondió al cierre del estrecho de Ormuz que anunció Irán este sábado, y les advirtió que ellos "no pueden chantajear" al gobierno de los Estados Unidos.
10:15 | 18/04/2026
Iran volvió a cerrar el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de violar el alto al fuego
El gobierno de Teherán decidió volver a cerrar el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, según lo confirmaron algunas autoridades en las últimas horas.
00:05 | 18/04/2026
Después de la guerra en Irán: por qué la economía ya no será la misma
La guerra en Irán sacude el tablero global y amenaza con un nuevo golpe al bolsillo vía inflación de alimentos y combustibles. La crisis de las cadenas de valor fuerza un mapa de alianzas donde el poder de EE.UU. ya no es total. En este nuevo desorden mundial, se acelera una reconfiguración de ganadores y perdedores que pone en jaque al comercio actual.
11:10 | 17/04/2026
Cae el precio del petróleo luego de la apertura del Estrecho de Ormuz
La cotización del barril de Brent cede 10% y se ubica en la zona de US$89,50.
10:43 | 17/04/2026
A casi 50 días desde los primeros ataques de EE. UU., Irán abrió el Estrecho de Ormuz
Tanto el ministro de Relaciones Exteriores de Irán como el presidente estadounidense Donald Trump confirmaron que el estrecho "ya está abierto" hasta el fin del alto al fuego del próximo miércoles.
07:45 | 17/04/2026
Estados Unidos envía su mayor portaviones para evitar un bloqueo iraní
El Comando Central estadounidense afirmó que mantiene vigilancia total sobre los puertos de Irán. En ese contexto, el U.S.S Gerald Ford partió hacia el mar Rojo.
22:14 | 16/04/2026
Al inicio del cese al fuego, Líbano denunció las primeras violaciones
Horas después de que Donald Trump anunciara un alto al fuego entre Israel y Líbano, desde Beirut apuntaron contra Tel Aviv y los acusaron de haber violado el alto al fuego hoy mismo.
Beirut bajo fuego israelí en los últimos días.
21:54 | 16/04/2026
La verdad del vídeo viral del secretario de Guerra de Trump y el diálogo de Pulp Fiction
Pete Hegset replicó una supuesta cita bíblica, cuando en realidad parafraseó el texto del personaje de Samuel L. Jackson en la película dirigida por Quentin Tarantino.
19:16 | 16/04/2026
Advierten por faltante de combustible en aviones europeos: ya hay vuelos cancelados
La crisis energética por la guerra con Irán amenaza el combustible aéreo en Europa: advierten posibles cancelaciones de vuelos.