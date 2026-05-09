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Conflicto en Medio Oriente

Trump advierte a Irán si no hay acuerdo: "Van a sufrir mucho"

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

El presidente de Estados Unidos amenaza a Irán en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente. Mientras tanto, impone nuevas sanciones a empresas chinas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó no recibir una respuesta desde Teherán el último viernes por la noche y advirtió a Irán sobre aceptar la propuesta -en sus propios términos- para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente. "Van a sufrir mucho", amenazó. Asimismo, el mandatario sostuvo que EE.UU. podría reanudar una operación de "corta duración" para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz, una de las principales zonas de conflicto. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que "la propuesta está siendo estudiada" y que al llegar a una conclusión, "la anunciaremos".

Las últimas noticias de hoy, sábado 9 de mayo, del conflicto en Medio Oriente, EN VIVO.

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Trump amenaza a Irán en medio de las negociaciones por el fin de la guerra

"Les avisaré cuando no haya alto el fuego. No tendrán que saberlo, solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán. Más les vale firmar el acuerdo rápido... Las negociaciones van muy bien pero ellos tienen que entender que si no firman van a sufrir mucho", advirtió Donald Trump en las últimas horas, en una nueva amenaza contra el régimen iraní.

08:25 | 08/05/2026

Cruce militar en Ormuz: Trump pone excusas e Irán define al estrecho como "bomba nuclear"

El presidente Donald Trump atacó dos buques petroleros iraníes, mientras que presiona a Teherán para que acepten un acuerdo de paz. En paralelo un funcionario iraní describió al estrecho de Ormuz como una "bomba nuclear" en la región.

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19:19 | 07/05/2026

Irán creó una agencia para controlar y cobrar impuestos para cruzar el estrecho de Ormuz

Irán puso en marcha una nueva agencia estatal para gestionar los cruces de buques en el estratégico estrecho de Ormuz. Aunque Teherán todavía no confirmó oficialmente la medida, medios persas y firmas de datos marítimos aseguraron, antes del cruce de ataques entre EE.UU. e Irán este jueves, que el nuevo mecanismo ya comenzó a operar.

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08:02 | 07/05/2026

EE.UU. atacó a un petrolero en Ormuz e Irán denunció la ruptura de la tregua

Estados Unidos no reconoció el ataque aún, sin embargo en respuesta Irán atacó buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz. 

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17:58 | 06/05/2026

Hegseth descartó que Irán use "delfines kamikaze" para atacar buques de EE.UU.

El secretario de Guerra estadounidense negó que Irán posea "delfines kamikaze", un tipo de arma biológica especial y muy usada en el pasado, aunque no negó ni afirmó que Estados Unidos sí los tenga.

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09:59 | 06/05/2026

El precio medio del combustible en Estados Unidos marcó un récord histórico

La suba de los combustibles impacta directamente en la movilidad y los gastos de los hogares norteamericanos y complica a Donald Trump.

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07:13 | 06/05/2026

Irán analiza propuesta de EE.UU., mientras Trump amenaza con atacar si no hay acuerdo

Anoche, el presidente Trump suspendió sorpresivamente su operación militar en el estrecho de Ormuz para darle una chance a las negociaciones. Hoy, Irán celebró y reactivó el flujo de buques comerciales bajo sus términos. 

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22:30 | 05/05/2026

Trump frenó su plan militar en Ormuz y busca negociar con Irán

Donald Trump anunció la pausa temporal del “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz en medio de crecientes tensiones con Irán. La decisión, comunicada por su cuenta de Truth Social, busca ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo después de los recientes enfrentamientos con la República Islámica en el golfo Pérsico.

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15:47 | 05/05/2026

Un palestino ganó el Pulitzer por documentar ataques israelíes y la destrucción de Gaza

El fotógrafo Saher Alghorra ganó el Premio Pulitzer 2026 por sus imágenes que muestran el daño humano y material que causó el genocidio en proceso en la Franja de Gaza.

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07:03 | 05/05/2026

Estados Unidos e Irán intercambian ataques y peligra el alto el fuego

Teherán acusó a Washington de la muerte de cinco civiles en Ormuz. Hubo ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos y Omán.
 

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20:10 | 04/05/2026

Después de las represalias de Trump, Europa responde y afianza su vínculo con Canadá

La retirada de tropas de Estados Unidos impulsa a Europa a reforzar su defensa y coordinar posiciones con Canadá -otro aliado de Washington que se viene distanciando- en plena tensión global.

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19:33 | 04/05/2026

Obama reveló que Netanyahu quiso arrastrarlo a la guerra contra Irán

Al igual que reveló en marzo el ex director de contraterrorismo del gobierno de Trump, Obama dio a entender que la nueva escalada bélica fue la presión de Netanyahu. 

FOTO ARCHIVO. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama asiste al segundo día de la Convención Nacional Demócrata (DNC) en Chicago, Illinois, Estados Unidos

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08:22 | 04/05/2026

Ataques cruzados entre EE.UU. e Irán profundizan la guerra en el estrecho de Ormuz

Donald Trump acusó a Irán de dispararle a buques de países ajenos al conflicto en Medio Oriente en el estrecho de Ormuz; asimismo, el presidente estadounidense anunció que su país destrozó siete lanchas iraníes. 

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18:11 | 03/05/2026

León XIV recibirá a Marco Rubio para descongelar la relación con Trump

El pontífice y el presidente de Estados Unidos habían tenido cruces verbales en las últimas semanas por la guerra contra Irán.

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14:23 | 03/05/2026

Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. 

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