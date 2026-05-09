El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó no recibir una respuesta desde Teherán el último viernes por la noche y advirtió a Irán sobre aceptar la propuesta -en sus propios términos- para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente. "Van a sufrir mucho", amenazó. Asimismo, el mandatario sostuvo que EE.UU. podría reanudar una operación de "corta duración" para guiar a los barcos a través del estrecho de Ormuz, una de las principales zonas de conflicto. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que "la propuesta está siendo estudiada" y que al llegar a una conclusión, "la anunciaremos".

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