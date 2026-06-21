Pese a la continuidad de los ataques israelíes en la región, se confirmó el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza. Este proceso diplomático busca abrir un canal de diálogo en medio de la tensión creciente, con el objetivo de reducir la presión internacional y evitar una mayor escalada en el estrecho de Ormuz. Mientras Israel mantiene operaciones militares en distintos frentes, Washington y Teherán exploran la posibilidad de acuerdos que incluyan garantías sobre el tránsito marítimo y el reconocimiento de derechos estratégicos. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del domingo 21 de junio de 2026. Estrecho de Ormuz.
Pese a los ataques de Israel, comenzaron las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza
Las últimas noticias del domingo 21 de junio de 2026 del conflicto en Medio Oriente. Las novedades de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Cómo continúan las negociaciones.
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Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán comenzaron este domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, Suiza, encabezadas por el vicepresidente J. D. Vance y el negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf. Aunque el inicio estuvo marcado por la tensión tras los ataques israelíes en Líbano y el anuncio de la Guardia Revolucionaria de cerrar el estrecho de Ormuz, ambas partes mantuvieron el compromiso de avanzar en el alto el fuego de 60 días acordado previamente y en un pacto provisional mediado por Pakistán.
Sin embargo, la situación en el terreno complicó el escenario, ya que las fuerzas israelíes y Hezbolá se enfrentaron horas después de la entrada en vigor de la tregua, causando víctimas civiles. A pesar de ello, Vance expresó confianza en que las conversaciones permitirán progresar en la cuestión nuclear y en el cese de hostilidades en Líbano, mientras Washington garantizó la continuidad del tránsito comercial por el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.
En paralelo, Irán insistió en que Estados Unidos debe cumplir los compromisos del acuerdo, incluyendo un alto el fuego en todos los frentes, mientras Israel advirtió que defenderá a sus fuerzas en territorio libanés.
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Asimismo, las delegaciones están encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohamed Baquer Qalifab, con la mediación del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el canciller iraní Abbas Araqchi. Aunque se prevén dos sesiones, matinal y vespertina, aún no se ha confirmado un encuentro público entre las partes. Vance, que llegó a Suiza junto al primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército Asim Munir, declaró que solo podrá permanecer uno o dos días, pero espera avanzar en la agenda nuclear y en el alto el fuego en Líbano, configurando la estructura de negociación.
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