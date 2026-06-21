Pese a los ataques de Israel, comenzaron las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Suiza

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán comenzaron este domingo en el complejo turístico de Bürgenstock, Suiza, encabezadas por el vicepresidente J. D. Vance y el negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf. Aunque el inicio estuvo marcado por la tensión tras los ataques israelíes en Líbano y el anuncio de la Guardia Revolucionaria de cerrar el estrecho de Ormuz, ambas partes mantuvieron el compromiso de avanzar en el alto el fuego de 60 días acordado previamente y en un pacto provisional mediado por Pakistán.

Sin embargo, la situación en el terreno complicó el escenario, ya que las fuerzas israelíes y Hezbolá se enfrentaron horas después de la entrada en vigor de la tregua, causando víctimas civiles. A pesar de ello, Vance expresó confianza en que las conversaciones permitirán progresar en la cuestión nuclear y en el cese de hostilidades en Líbano, mientras Washington garantizó la continuidad del tránsito comercial por el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

En paralelo, Irán insistió en que Estados Unidos debe cumplir los compromisos del acuerdo, incluyendo un alto el fuego en todos los frentes, mientras Israel advirtió que defenderá a sus fuerzas en territorio libanés.