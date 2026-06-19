La escalada militar en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo. Al menos 18 personas murieron en ataques lanzados por el ejército israelí contra el sur de Líbano, según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa. Israel aseguró que los bombardeos apuntaron contra posiciones de Hezbolá y los justificó como respuesta a supuestas violaciones de la tregua vigente. En paralelo, Irán y Estados Unidos suspendieron las conversaciones que debían celebrarse en el complejo turístico de Burgenstock, en Suiza, un encuentro que buscaba abrir una nueva instancia de negociación diplomática en medio del conflicto. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del viernes 19 de junio de 2026.
Israel ataca el sur de Líbano y se suspenden las conversaciones entre EE.UU e Irán
Al menos 18 personas murieron en bombardeos israelíes contra supuestos objetivos de Hezbolá en el sur libanés. En paralelo, Teherán y Washington cancelaron la reunión prevista en Suiza para avanzar en un eventual acuerdo de paz.
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El Riesgo País sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo Estados Unidos-Irán
El Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.
Las bolsas internacionales se dispararon en la apertura con subas fuertes tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que le podría poner fin a la guerra en los próximos días.
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No se levantarán sanciones de la ONU a Irán sin la aprobación de Francia, dice el ministro de Exteriores
FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en la puerta de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia
Francia quiere desempeñar un papel en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y no aprobará el levantamiento de las sanciones de la ONU a menos que le satisfagan los términos de un acuerdo definitivo, dijo este viernes su ministro de Asuntos Exteriores.
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Netanyahu dice que Israel permanecerá en el Líbano "mientras sea necesario"
Tras la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el presidente de Israel aseguró que sus tropas seguirán en el sur del Líbano "mientras las necesidades de seguridad lo requieran". En paralelo, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el levantamiento del bloqueo del estrecho de Ormuz.
En una jornada marcada por la incertidumbre diplomática, Irán confirmó la firma electrónica de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, pero aseguró que aún evalúa la posibilidad de celebrar una nueva ronda de negociaciones en Suiza este viernes. El acuerdo, suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, fue alcanzado tras meses de mediación de Pakistán y en medio de la escalada bélica tras los ataques de Washington e Israel. El texto prevé el cese inmediato de las operaciones militares, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial de sanciones y un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní. En tanto, el mandatario estadounidense aseguró que el pacto evitó una crisis mayor, pero sostuvo que atacará a Irán si incumple los compromisos acordados. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 18 de junio de 2026.
Hace 16 horas
EE.UU. consumió sus reservas de petróleo y China se vuelca al carbón
La estrategia de las dos principales potencias mundiales para evitar una crisis energética en medio del conflicto en Medio Oriente.
20:01 | 17/06/2026
El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump
La Casa Blanca difundió a la prensa el texto completo del memorando de entendimiento. El documento prevé el cese de hostilidades, el levantamiento de sanciones contra Teherán y una negociación definitiva en 60 días.
17:36 | 17/06/2026
Desde que aceptó un "alto el fuego", Israel mató a 121 mujeres y 253 niños en Gaza
En total, desde octubre pasado, las fuerzas israelíes asesinaron a más de mil palestinos en la Franja de Gaza, territorio al que sigue bloqueando por aire, mar y tierra, sin permitir que ingrese masivamente comida y medicamentos.
06:58 | 17/06/2026
EE.UU. e Irán vuelven a cruzar amenazas tras los ataques de Israel a Líbano
Apenas horas después de que Trump y Teherán anunciaran un acuerdo de alto el fuego que será firmado este viernes, Israel pateó otra vez el tablero de Medio Oriente y atacó el sur de Líbano. Desde entonces, Irán denunció 84 violaciones de la tregua.
12:43 | 16/06/2026
Las petroleras no bajarán el precio de la nafta pese al acuerdo Estados Unidos-Irán
En el sector energético muestran cautela sobre una caída en el precio del litro en surtidores incluso si en el corto plazo se reabre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 16/06/2026
EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra
Tras el anuncio de Donald Trump desde la cumbre del G7, Washington y Teherán avanzan en un memorándum de entendimiento que contempla un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y un alivio gradual de las sanciones económicas.
Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)
07:02 | 16/06/2026
Pese al anuncio de la tregua y las críticas de Trump, Israel volvió a atacar Líbano
El Ejército israelí mató a cuatro personas en un ataque con drones en el sur de Líbano.
08:51 | 15/06/2026
Trump dijo que el acuerdo está "firmado" e Irán cobrará por “servicios” marítimos en Ormuz
El anuncio oficial del acuerdo de paz provocó un alivio financiero global, con fuertes subas en Wall Street y récords en Asia.
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EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y negociarán un pacto definitivo
El Gobierno de Pakistán aseguró que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a las operaciones militares. Esta tregua incluye a Líbano, país que fue atacado hace sólo horas por Israel. El texto se firmará el viernes y abrirá una negociación de 60 días.
19:24 | 14/06/2026
El petróleo cayó más de un 4% tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán
Esta tarde Estados Unidos e Irán confirmaron que firmarán el viernes un acuerdo que, según autoridades iraníes, se discutirá en detalle durante los próximos 60 días.
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18:23 | 14/06/2026
Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores
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Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano
Israel dijo que espera "represalias" por su ataque en las próximas horas.
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.