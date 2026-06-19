Israel ataca el sur de Líbano y se suspenden las conversaciones entre EE.UU e Irán

En una jornada marcada por la incertidumbre diplomática, Irán confirmó la firma electrónica de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, pero aseguró que aún evalúa la posibilidad de celebrar una nueva ronda de negociaciones en Suiza este viernes. El acuerdo, suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, fue alcanzado tras meses de mediación de Pakistán y en medio de la escalada bélica tras los ataques de Washington e Israel. El texto prevé el cese inmediato de las operaciones militares, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial de sanciones y un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní. En tanto, el mandatario estadounidense aseguró que el pacto evitó una crisis mayor, pero sostuvo que atacará a Irán si incumple los compromisos acordados. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 18 de junio de 2026.