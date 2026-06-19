Las bolsas europeas siguen estables tras suspensión de reunión de paz entre EEUU e Irán

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas se mantenían estables el viernes, en un momento en que ‌los inversionistas evitaban los ‌activos de mayor riesgo tras la suspensión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El índice paneuropeo STOXX 600 descendía un 0,1% a las 0711 GMT, y ​las pérdidas en ⁠los sectores minero y de servicios ‌públicos contrarrestaron las subidas de los ⁠valores energéticos y de ⁠defensa.

Las bolsas europeas se estancaron tras el anuncio de Suiza de que las conversaciones entre ⁠EEUU y los negociadores iraníes no ​se celebrarían el viernes, después ‌de que el vicepresidente ‌JD Vance cancelara sus planes de viajar ⁠al país, lo que aumentó la incertidumbre sobre si se podrá alcanzar una tregua duradera.

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Las acciones habían subido hasta máximos ​históricos ‌esta semana, impulsadas por los indicios de progreso en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura gradual del ⁠estrecho de Ormuz, una arteria vital para el suministro energético mundial.

En la jornada de hoy, Entain se revalorizaba un 1,7% después de que Reuters informara de que la empresa propietaria de Ladbrokes ha comenzado a explorar opciones para ‌su empresa conjunta en Europa Central y del Este, incluida una posible venta.

ASML descendía un 1,8% después de que Bloomberg informara de que el secretario de Comercio de EEUU, Howard ‌Lutnick, había comunicado a la empresa que a Washington le preocupa que una de sus ‌principales máquinas ⁠de fabricación de chips pudiera haber llegado a China, infringiendo las ​restricciones a la exportación impuestas por EEUU

Con información de Reuters