Las bolsas europeas siguen estables tras suspensión de reunión de paz entre EEUU e Irán

Las bolsas europeas se mantenían estables el viernes, en un momento en que los inversionistas evitaban los activos de mayor riesgo tras la suspensión de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.
El índice paneuropeo STOXX 600 descendía un 0,1% a las 0711 GMT, y las pérdidas en los sectores minero y de servicios públicos contrarrestaron las subidas de los valores energéticos y de defensa.
Las bolsas europeas se estancaron tras el anuncio de Suiza de que las conversaciones entre EEUU y los negociadores iraníes no se celebrarían el viernes, después de que el vicepresidente JD Vance cancelara sus planes de viajar al país, lo que aumentó la incertidumbre sobre si se podrá alcanzar una tregua duradera.
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Las acciones habían subido hasta máximos históricos esta semana, impulsadas por los indicios de progreso en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y por la reapertura gradual del estrecho de Ormuz, una arteria vital para el suministro energético mundial.
En la jornada de hoy, Entain se revalorizaba un 1,7% después de que Reuters informara de que la empresa propietaria de Ladbrokes ha comenzado a explorar opciones para su empresa conjunta en Europa Central y del Este, incluida una posible venta.
ASML descendía un 1,8% después de que Bloomberg informara de que el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, había comunicado a la empresa que a Washington le preocupa que una de sus principales máquinas de fabricación de chips pudiera haber llegado a China, infringiendo las restricciones a la exportación impuestas por EEUU
Con información de Reuters