En una jornada marcada por la incertidumbre diplomática, Irán confirmó la firma electrónica de un memorando de entendimiento con Estados Unidos, pero aseguró que aún evalúa la posibilidad de celebrar una nueva ronda de negociaciones en Suiza este viernes. El acuerdo, suscrito por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, fue alcanzado tras meses de mediación de Pakistán y en medio de la escalada bélica tras los ataques de Washington e Israel. El texto prevé el cese inmediato de las operaciones militares, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento parcial de sanciones y un plazo de 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del jueves 18 de junio de 2026.
Irán confirmó el acuerdo con EE. UU., pero puso en duda la cumbre en Suiza
Teherán ratificó el memorando de entendimiento firmado electrónicamente por Donald Trump y Masud Pezeshkian, aunque evitó garantizar una nueva ronda de conversaciones prevista para este viernes.
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El OIEA celebra el acuerdo de paz entre Irán y EEUU y dice que el trabajo técnico comienza ahora
FOTO DE ARCHIVO. El logo del OIEA frente a la sede de la agencia en Viena, Austria
Por Olivia Le Poidevin
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Nuevo esquema en Ormuz y fin de la agresión: los 14 puntos del plan de paz de Irán
El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que evalúa la propuesta presentada por Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
En medio de la última tregua firmada por Estados Unidos e Irán con el objetivo de sentar las bases para ponerle fin definitivo al conflicto que escaló en marzo pasado trascendió el plan de 14 puntos que Teherán presentó a Donald Trump. El corazón de la propuesta se centra en el levantamiento del bloqueo naval, en garantías de no agresión, en el retiro de fuerzas estadounidenses y el alivio de sanciones.
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El acuerdo de 14 puntos entre EE.UU. e Irán desnuda la derrota de Trump
La Casa Blanca difundió a la prensa el texto completo del memorando de entendimiento. El documento prevé el cese de hostilidades, el levantamiento de sanciones contra Teherán y una negociación definitiva en 60 días.
La Casa Blanca difundió este miércoles a la prensa estadounidense el texto completo del Memorando de Entendimiento que Estados Unidos e Irán firmarán a finales de esta semana para poner garantizar una tregua y abrir una nueva etapa de negociaciones que culmine, en el mejor de los casos, en un acuerdo de paz durable. El acuerdo, resumido en 14 puntos, incluiría el cese inmediato de las operaciones militares en la región -incluido Líbano-, el levantamiento gradual de sanciones económicas que hoy asfixian a Teherán y la reapertura de rutas marítimas estratégicas, especialmente el estrecho de Ormuz. Del lado iraní, se ratifica su compromiso público "no desarrollar armas nucleares".
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Desde que aceptó un "alto el fuego", Israel mató a 121 mujeres y 253 niños en Gaza
En total, desde octubre pasado, las fuerzas israelíes asesinaron a más de mil palestinos en la Franja de Gaza, territorio al que sigue bloqueando por aire, mar y tierra, sin permitir que ingrese masivamente comida y medicamentos.
06:58 | 17/06/2026
EE.UU. e Irán vuelven a cruzar amenazas tras los ataques de Israel a Líbano
Apenas horas después de que Trump y Teherán anunciaran un acuerdo de alto el fuego que será firmado este viernes, Israel pateó otra vez el tablero de Medio Oriente y atacó el sur de Líbano. Desde entonces, Irán denunció 84 violaciones de la tregua.
12:43 | 16/06/2026
Las petroleras no bajarán el precio de la nafta pese al acuerdo Estados Unidos-Irán
En el sector energético muestran cautela sobre una caída en el precio del litro en surtidores incluso si en el corto plazo se reabre el estrecho de Ormuz.
11:08 | 16/06/2026
EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra
Tras el anuncio de Donald Trump desde la cumbre del G7, Washington y Teherán avanzan en un memorándum de entendimiento que contempla un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y un alivio gradual de las sanciones económicas.
Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)
07:02 | 16/06/2026
Pese al anuncio de la tregua y las críticas de Trump, Israel volvió a atacar Líbano
El Ejército israelí mató a cuatro personas en un ataque con drones en el sur de Líbano.
13:55 | 15/06/2026
El Riesgo País sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo Estados Unidos-Irán
El Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.
08:51 | 15/06/2026
Trump dijo que el acuerdo está "firmado" e Irán cobrará por “servicios” marítimos en Ormuz
El anuncio oficial del acuerdo de paz provocó un alivio financiero global, con fuertes subas en Wall Street y récords en Asia.
20:34 | 14/06/2026
EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y negociarán un pacto definitivo
El Gobierno de Pakistán aseguró que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a las operaciones militares. Esta tregua incluye a Líbano, país que fue atacado hace sólo horas por Israel. El texto se firmará el viernes y abrirá una negociación de 60 días.
19:24 | 14/06/2026
El petróleo cayó más de un 4% tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán
Esta tarde Estados Unidos e Irán confirmaron que firmarán el viernes un acuerdo que, según autoridades iraníes, se discutirá en detalle durante los próximos 60 días.
FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un gráfico de acciones al alza y las palabras "Oil Market"
18:23 | 14/06/2026
Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores
Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el litro de combustible aumentó más que en otros países productores de crudo de la región.
13:56 | 14/06/2026
Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano
Israel dijo que espera "represalias" por su ataque en las próximas horas.
FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.
10:22 | 14/06/2026
EE.UU. e Irán firmaron un acuerdo y la tregua alcanza también a Líbano
Primero fue anunciado por Pakistán, país que ejerció de mediador desde el comienzo de la guerra, y ya fue confirmado por Estados Unidos e Irán. El precio del crudo Brent bajó un 4%.
El ataque israelí contra Dahiyeh demuestra una vez más que Estados Unidos "carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos", afirma el principal negociador iraní.
18:28 | 13/06/2026
La fiestita de Trump y su juego turbio en Medio Oriente
Mientras crece la tensión en Medio Oriente por los enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán e Israel, Donald Trump celebra su cumpleaños con un megaevento en la Casa Blanca. Entre negociaciones de paz, amenazas cruzadas y disputas geopolíticas, el futuro de la región permanece rodeado de incertidumbre.