Trump advirtió a China y Rusia que sería "muy perjudicial" que se involucren en la guerra con Irán

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al salir tras una visita al jardín Zhongnanhai en Pekín, China

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que no cree que China ni Rusia se encuentren participando activamente en el conflicto armado contra Irán, aunque lanzó un categórico aviso cuando afirmó que, de llegar a involucrarse militarmente en favor del régimen persa, las consecuencias "serían muy perjudiciales para ellos". A través de un mensaje publicado en su red Truth Social, se refirió a las conversaciones diplomáticas de alto nivel mantenidas de forma reciente con sus pares de ambas potencias geopolíticas en torno a la escalada bélica iniciada en febrero pasado.

"El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, me dijo que, bajo ninguna circunstancia, entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no redundaría en su propio interés", advirtió Trump.

Al respecto, reveló que Vladímir Putin le transmitió una postura similar respecto de la suspensión de venta de armamentos a Teherán, por lo que desestimó por el momento un apoyo militar directo a las fuerzas iraníes. La declaración del mandatario ocurre en un contexto de máxima tensión internacional desde que las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel provocaran la muerte de altos mandos de la cúpula persa, incluido el líder supremo del país, dando inicio formal al enfrentamiento armado.

Pese al tono optimista del jefe de Estado en sus plataformas digitales, fuentes vinculadas a los servicios de inteligencia de Washington indicaron que la Casa Blanca investiga de forma reservada si el Kremlin proporcionó tecnología de drones o inteligencia de objetivos a Teherán, tras una serie de ataques iraníes ejecutados al comienzo de la guerra contra instalaciones de la CIA en la región del Golfo Pérsico.

Aunque el Kremlin rechazó formular comentarios sobre estas sospechas, la administración Trump mantiene un paquete de sanciones económicas contra individuos y compañías de origen ruso y chino acusados de facilitar la compra de material bélico a Irán.

Con información de Reuters