En medio de la escalada en Medio Oriente, el gobierno de Irán apuntó contra la realeza británica y advirtió que "una base militar ubicada en el Reino Unido" podría convertirse en un "objetivo legítimo" si Londres "se mantiene en colaboración" con las operaciones militares de Estados Unidos contra territorio iraní.

En marzo, se autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas, incluidas la base aérea de Fairford en Gloucestershire y la de Diego García en el océano Índico, para atacar la infraestructura militar iraní utilizada para atacar a los países del Golfo y a los buques en el estrecho de Ormuz. Esa no fue modificada por el nuevo Primer Ministro, Andy Burnham, a quien se le notificó la semana pasada que se había tomado la decisión de extender el acuerdo con Estados Unidos, según consignó BBC.

De acuerdo al comunicado difundido por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la monarquía británica fue señalada como "una de las principales responsables" de los conflictos históricos en Medio Oriente. El mensaje acusó al Reino Unido de haber impulsado la división de países islámicos, favorecer la ocupación de Palestina y respaldar las ofensivas militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La amenaza coincide con la nueva fase del enfrentamiento entre Washington y Teherán, que ya acumula casi dos semanas consecutivas de bombardeos y ataques cruzados, mientras crece el temor internacional a una expansión del conflicto hacia otros países de la región.

Irán sobre la base de RAF Fairford y la respuesta británica

El principal foco de la advertencia iraní fue la base aérea de RAF Fairford, en Gloucestershire. Aunque formalmente pertenece a la Real Fuerza Aérea británica, la instalación funciona desde hace años como una plataforma estratégica para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa. Allí suelen operar bombarderos de largo alcance estadounidenses. De acuerdo con el sitio Axios, un bombardero B-1 despegó esta semana desde Fairford para participar en operaciones contra objetivos iraníes, aunque todavía no fue confirmado oficialmente cuál fue su destino final ni el blanco específico de la misión.

El CGRI sostuvo que cualquier instalación utilizada para lanzar ataques contra territorio iraní será considerada un objetivo militar legítimo. "El régimen británico deberá asumir las consecuencias si continúa apoyando el esfuerzo bélico estadounidense", señaló la fuerza de élite iraní en un comunicado difundido en las últimas horas.

Qué dijo el Gobierno británico tras el mensaje iraní

Frente a las amenazas, el gobierno británico evitó confirmar detalles sobre las operaciones militares desarrolladas desde su territorio, aunque la vocería oficial del Gobierno dejó en claro que el país "está preparado para responder" ante cualquier agresión.

"Nuestras Fuerzas Armadas están listas para proteger al Reino Unido de cualquier tipo de ataque", afirmó un portavoz oficial en las últimas horas. También aseguró que la defensa aérea y antimisiles funciona "de manera permanente" mediante la coordinación de la Royal Navy, el Ejército británico y la Royal Air Force junto con sus aliados de la OTAN.

Crece la preocupación por la seguridad de la realeza

Por otro lado, las amenazas encendieron las alarmas alrededor de la seguridad de la familia real británica. En el comunicado iraní se hizo una referencia directa a la monarquía, lo que generó aún más preocupación sobre la protección del príncipe Harry, veterano de la guerra de Afganistán, quien actualmente no cuenta con custodia policial automática cuando viaja al Reino Unido.

El Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y Personalidades (RAVEC) todavía no resolvió si el duque de Sussex recuperará ese esquema de seguridad permanente. La evaluación permanece demorada debido a la falta de efectivos especializados para cubrir simultáneamente a numerosos ex primeros ministros, integrantes de la realeza y otras personalidades consideradas de alto riesgo.