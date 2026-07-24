Cómo darse cuenta en segundos si la foto de una persona fue hecha con IA

El crecimiento de los deepfakes incrementó el riesgo de fraudes

Las imágenes generadas con inteligencia artificial alcanzaron un nivel de realismo que puede engañar tanto a usuarios comunes como a personas con experiencia. Sin embargo, investigadores aseguran que existen señales que permiten identificar estos rostros falsos y que, con entrenamiento, la precisión para detectarlos puede pasar del 40% al 80%.

El crecimiento de los deepfakes y de los retratos creados por IA incrementó el riesgo de fraudes, suplantación de identidad y campañas de desinformación. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención a una serie de detalles que suelen delatar cuando una cara fue generada artificialmente, en lugar de confiar únicamente en la primera impresión.

Las seis claves para reconocer un rostro generado por IA

1. Revisar los ojos y la mirada

Los ojos suelen contener pequeñas inconsistencias. Puede haber diferencias entre ambos, reflejos poco naturales o una dirección de la mirada que no coincide con la iluminación de la escena.

2. Observar el cabello y las orejas

El pelo continúa siendo uno de los elementos más difíciles de recrear para la inteligencia artificial. También conviene mirar las orejas, ya que pueden presentar formas irregulares o fusionarse de manera extraña con el cabello o la piel.

3. Analizar el fondo de la imagen

Los objetos detrás de la persona pueden aparecer deformados, repetidos o con perspectivas imposibles. Estos errores suelen pasar desapercibidos a simple vista, pero son una señal frecuente de imágenes sintéticas.

4. Buscar una simetría excesiva

Aunque el rostro humano es relativamente simétrico, nunca lo es de manera perfecta. Cuando una cara luce demasiado uniforme o sin pequeñas imperfecciones naturales, puede tratarse de una creación generada por IA.

5. Examinar la piel y la iluminación

Una textura excesivamente lisa, sin poros ni marcas naturales, junto con sombras o reflejos que no coinciden entre distintas partes del rostro, también pueden indicar que la imagen fue creada artificialmente.

6. No confiar solo en la intuición

Los investigadores destacan que la práctica mejora considerablemente la capacidad para detectar imágenes falsas. Entrenar el ojo con ejemplos reales y sintéticos ayuda a reconocer patrones que inicialmente pasan inadvertidos.

Existen señales que permiten identificar los rostros falsos.

La capacitación sigue siendo la mejor herramienta

Los especialistas remarcan que, a medida que los modelos de inteligencia artificial evolucionan, detectar imágenes falsas será cada vez más complejo. Por ese motivo, recomiendan combinar la observación de estos detalles con una actitud crítica antes de compartir una fotografía o asumir que una identidad es auténtica.

La alfabetización digital y el entrenamiento específico aparecen, según la evidencia científica, como las herramientas más efectivas para reducir el impacto de los deepfakes y otras formas de manipulación visual que circulan en internet.