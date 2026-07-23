Logro de gestión: La Rioja no registró casos de dengue ni chikungunya

Como consecuencia de las políticas públicas en salud, La Rioja continúa sin registrar casos de fiebre chikungunya ni dengue durante la actual temporada epidemiológica. Está información estuvo presente en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que muestra un escenario favorable para la provincia y su lucha contra estas enfermedades, mientras los principales focos de contagio permanecen concentrados en otras jurisdicciones del país.

El informe nacional notificó 51 nuevos casos de chikungunya, aunque aclaró que solo uno corresponde a la semana epidemiológica 27 según la fecha de inicio de síntomas y que el resto responde a notificaciones demoradas de semanas anteriores. Con esa actualización, el acumulado nacional asciende a 2.883 casos, entre confirmados y probables.

El reporte señala que el 96% de los casos se concentra en la región del Noroeste Argentino (NOA), con 2.773 contagios, principalmente en las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, donde continúan los principales focos activos de la enfermedad.

Los contagios siguen concentrados en el NOA

En ese contexto, La Rioja permanece sin registrar casos de chikungunya, manteniendo una situación epidemiológica favorable frente al comportamiento de la enfermedad en otras provincias de la región. El panorama también resulta positivo respecto del dengue. Según el BEN, desde la semana epidemiológica 22 no se confirmaron nuevos casos en el país, por lo que la situación continúa siendo considerada de bajo riesgo.

En lo que va de la temporada 2025/2026 se contabilizan 69 casos confirmados por laboratorio a nivel nacional. Durante la semana epidemiológica 27 se notificaron 94 casos sospechosos, de los cuales 59 fueron descartados, mientras que el resto continúa bajo investigación.

Al igual que ocurre con la chikungunya, La Rioja no registra casos positivos de dengue, consolidando un escenario sanitario favorable en la provincia mientras se mantienen las tareas de vigilancia epidemiológica y prevención frente a las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

La provincia sostiene la vacunación

Ante el incremento de la movilidad y los encuentros sociales por las vacaciones de invierno, el Ministerio de Salud de La Rioja instó a la población a completar el Calendario Nacional de Vacunación para prevenir patologías respiratorias como la gripe, el neumococo y la tos convulsa. La autoridad sanitaria enfatizó la obligatoriedad de la dosis anual antigripal para personal de salud, embarazadas, adultos mayores de 65 años y personas con comorbilidades, además de esquemas específicos para niños.

En paralelo, se recalcó la importancia de aplicar las vacunas contra el neumococo y las dosis correspondientes a la quíntuple y triple bacteriana para resguardar a los grupos más vulnerables durante la época invernal. Asimismo, los especialistas remarcaron que la inmunización debe complementarse con hábitos cotidianos de cuidado para limitar la transmisión viral, tales como el lavado frecuente de manos, la ventilación diaria de los ambientes, el uso del pliegue del codo al toser y el aislamiento preventivo ante la aparición de síntomas.