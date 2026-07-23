Formosa garantiza la trazabilidad local: fortalece los controles para garantizar la producción ganadera

El Gobierno de Formosa consolidó un sistema de controles destinado a garantizar la trazabilidad de la producción ganadera local, mediante un trabajo articulado entre diferentes organismos provinciales que supervisan la carga y el traslado de hacienda en todo el territorio.

El objetivo es asegurar el origen legítimo de los animales, preservar la sanidad, brindar mayor seguridad a los productores y fortalecer la transparencia de una de las actividades productivas más importantes de la provincia.

"Hay que garantizar la trazabilidad del movimiento de hacienda en toda la provincia", afirmó el subsecretario de Producción Sustentable, Nazareno García Labarthe, quien destacó que la Policía de Formosa integra el esquema de controles que lleva adelante el Estado provincial.

Un trabajo coordinado para fortalecer la producción

El funcionario explicó que la Provincia avanzó en la organización de los procedimientos administrativos mediante una resolución conjunta firmada entre el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Ministerio de Gobierno y la Administración Tributaria Provincial (ATP).

A través de esa normativa se establecieron circuitos para ordenar la carga y el traslado de hacienda, lo que permite reforzar la trazabilidad y garantizar que toda la actividad se desarrolle dentro del marco legal.

Además, señaló que estas tareas son acompañadas por distintas instituciones provinciales que sostienen la capacidad de control en un escenario donde algunos organismos nacionales vieron reducida su presencia. "Hay organismos que hoy a nivel nacional están siendo desfinanciados y van perdiendo su capacidad de control, como es el SENASA", advirtió.

Protección del productor y transparencia ganadera

García Labarthe remarcó que, por tratarse de una provincia de frontera, resulta indispensable mantener controles permanentes para resguardar tanto la seguridad sanitaria como la producción local.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno provincial mantiene un diálogo permanente con sociedades rurales, asociaciones y productores para resolver situaciones puntuales y continuar con el perfeccionamiento de los procedimientos. "Estamos en constante contacto con las instituciones, ya sean públicas o privadas, con Sociedades Rurales, asociaciones y productores para seguir mejorando", expresó.

Asimismo, explicó que el sistema también busca evitar maniobras de intermediarios especuladores que perjudican a los pequeños productores mediante operaciones por debajo de los valores reales del mercado.

Garantías para toda la cadena productiva

El subsecretario subrayó que los controles no representan una medida excepcional, sino una política sostenida que permite brindar previsibilidad y confianza al sector ganadero. "Los controles son normales, se realizaron siempre y se seguirán haciendo porque esto hace a la transparencia y a la tranquilidad de los productores", sostuvo.

Finalmente, indicó que este esquema permite verificar que la hacienda trasladada tenga un origen legítimo, prevenir el abigeato, evitar maniobras de evasión y garantizar la trazabilidad de la producción ganadera formoseña, lo que fortalecerá así la competitividad y el desarrollo del sector productivo provincial.