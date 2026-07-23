Con apoyo del Gobierno de Formosa, Mauricio Arias representará a la provincia en el prestigioso X-Waters de Rusia

El nadador formoseño Mauricio Arias está a punto de vivir el mayor desafío de su carrera deportiva. Este 22 de julio partirá rumbo a Rusia para competir en el X-Waters 2026, uno de los certámenes internacionales de aguas abiertas más prestigiosos y exigentes del mundo, donde representará a Formosa y a la Argentina tras haberse consagrado campeón del circuito Open Water Argentina (OWA).

Con apenas 19 años, el atleta del Club Natalú se convirtió en uno de los máximos exponentes de la natación provincial y protagonizará un hecho histórico para el deporte formoseño al competir en un escenario que reúne a especialistas de distintos países y pone a prueba la resistencia física, la estrategia y la capacidad de adaptación de los participantes.

Su participación en el certamen internacional es el resultado de años de esfuerzo, disciplina y entrenamiento, pero también del acompañamiento institucional que recibió durante su preparación. El Gobierno de Formosa brindó apoyo al deportista mediante la provisión de materiales deportivos y el acceso a infraestructura de primer nivel, fundamentales para afrontar las exigencias de una competencia de estas características.

Una de las claves del crecimiento deportivo de Arias fue la posibilidad de entrenar en la piscina olímpica inaugurada en septiembre de 2025, que cuenta con estándares internacionales y un moderno sistema de climatización que permite desarrollar prácticas durante todo el año. A ello se suma la utilización del Parque Acuático 17 de Octubre, cuyas instalaciones le permitieron recrear condiciones similares a las que encontrará en las aguas abiertas.

"Practicar en esos complejos de primer nivel generó un efecto muy positivo. Pude desarrollar una resistencia significativa y adaptarme a diferentes entornos acuáticos", expresó el deportista.

Asimismo, destacó la importancia de los entrenamientos realizados en la pileta con olas artificiales del Parque Acuático, una herramienta clave para preparar competencias que habitualmente se desarrollan en el mar: "Esos entrenamientos me sirvieron enormemente para recrear escenarios muy similares a los del mar, que es el espacio donde suelo competir".

El camino hacia Rusia comenzó con una destacada actuación en el circuito nacional de aguas abiertas, donde Arias logró la clasificación al X-Waters 2026. Desde entonces, intensificó su preparación con jornadas que combinaron trabajos en pileta, gimnasio, preparación física específica y competencias complementarias. Entre ellas, participó recientemente del circuito Nadadores de Aguas Frías (NAF), disputado en Concordia, Entre Ríos.

Detrás de este logro también se encuentra el trabajo de su equipo técnico integrado por Ibrahim Alucín, Humberto Alucín y Delia Díaz, referentes históricos del Club Natalú, además del acompañamiento permanente de su familia.

"El acompañamiento del Gobierno provincial fue un pilar fundamental durante todo este proceso. Su compromiso y confianza en Mauricio hicieron posible que este sueño pudiera convertirse en una experiencia concreta", destacó Josefina Ávila, madre del nadador.

Para Formosa, la participación de Mauricio Arias trasciende el resultado deportivo. Su presencia en el X-Waters representa la consolidación de un atleta formado íntegramente en la provincia y refleja el impacto de las inversiones realizadas en infraestructura y políticas públicas destinadas al desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Con la valija lista y la ilusión intacta, el joven formoseño afrontará su primera experiencia internacional con el objetivo de dejar en lo más alto el nombre de la provincia. "Espero poder tener un buen desempeño, representar a Formosa de la mejor manera y estar a la altura del nivel que exige el X-Waters", concluyó Arias.