Quién ganó el Prode del Mundial 2026 de Mercado Pago: cuánto dinero se llevó

Mercado Pago.

El Mundial 2026 no solo despertó pasión dentro de las canchas. Mientras la Selección Argentina avanzaba hasta la final y millones de personas seguían cada partido, otro campeonato se jugaba desde los teléfonos celulares. El Prode organizado por Mercado Pago se convirtió en uno de los grandes fenómenos paralelos de la Copa del Mundo y reunió a una cifra histórica de participantes.

Entre el 11 de junio y el 19 de julio, más de 11 millones de usuarios completaron sus pronósticos para los 104 encuentros del certamen. La convocatoria fue tan masiva que la competencia estableció un récord que ingresó al Guinness World Records y terminó repartiendo miles de premios diarios, además de un premio final en dólares para quienes lograron los mejores resultados.

Quién ganó el Prode del Mundial 2026 de Mercado Pago

El premio mayor del Prode no quedó en manos de un único participante. Tres personas finalizaron empatadas en el primer puesto con 294 puntos y debieron repartirse los US$ 50.000 que Mercado Pago había destinado al ganador de la competencia.

Los tres usuarios alcanzaron ese puntaje gracias a una notable precisión en sus predicciones durante todo el Mundial. Según informó la plataforma, los ganadores:

Acertaron 12 resultados exactos .

. Predijeron correctamente el ganador o empate en 74 de los 104 partidos .

. Solo fallaron en 18 encuentros.

Detrás de ellos también hubo una definición muy ajustada. El segundo puesto fue compartido por cinco participantes, que finalizaron con 291 puntos, mientras que otros cinco usuarios ocuparon el tercer lugar con 288 unidades.

Cómo funcionó el Prode que reunió a más de 11 millones de personas

La mecánica del juego era sencilla, pero exigía una gran regularidad a lo largo de toda la Copa del Mundo. Cada participante debía pronosticar el resultado de los partidos y acumulaba puntos según la precisión de sus aciertos.

El sistema otorgaba:

6 puntos por acertar el resultado exacto.

por acertar el resultado exacto. 3 puntos por acertar únicamente el ganador o un empate.

Mercado Pago.

Además del premio final, Mercado Pago mantuvo el interés de los usuarios durante todo el torneo con sorteos diarios. En cada jornada se entregaron 2.000 órdenes de compra de $10.000, una estrategia que mantuvo activa la participación desde el inicio hasta el cierre del campeonato.

El dato curioso que sorprendió a los participantes

Entre los 104 partidos disputados, hubo uno que resultó prácticamente imposible de anticipar para la mayoría de los jugadores. El encuentro por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, que terminó con un inusual 6-4 a favor del seleccionado inglés, fue el resultado que menos participantes lograron acertar y terminó convirtiéndose en el mayor desafío del Prode.

Con una participación récord, millones de pronósticos y un premio de US$ 50.000 repartido entre tres ganadores, el Prode del Mundial 2026 de Mercado Pago se consolidó como uno de los grandes fenómenos digitales de la Copa del Mundo. La iniciativa demostró cómo el entretenimiento interactivo ya forma parte de la experiencia mundialista, combinando fútbol, competencia y premios reales para millones de usuarios.