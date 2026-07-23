Bardem se defendió tras la polémica por el Mundial: "Milei no representa a la gran mayoría de los argentinos"

Las repercusiones de la final del Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y España continuaron y ahora el actor español Javier Bardem publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a los cuestionamientos tras asegurar que el firme respaldo político de Javier Milei al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu había provocado que parte del público neutral volcara su apoyo hacia la selección española durante el torneo.

La controversia se inició a partir de una entrevista que el intérprete concedió al periodista Mehdi Hasan en el medio Zeteo horas después de consumada la final del certamen. Ante la ola de críticas recibidas desde Argentina, Bardem salió a precisar el sentido de sus palabras. "Decía que me parecía injusto que se juzgase a la selección argentina por las actitudes del presidente Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", enfatizó Javier Bardem.

Durante su descargo, el actor argumentó que su intención fue señalar cómo la agenda geopolítica del gobierno nacional impactó de forma no deseada en el clima deportivo. "Me parece injusto que, debido a las actitudes de Milei y al apoyo incondicional hacia Netanyahu, mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino. Eso fue lo que dije", remarcó.

Asimismo, Bardem rechazó de plano cualquier acusación de animosidad contra el país. "Algo que jamás salió ni saldrá de mi boca es que Argentina sea un país xenófobo o racista. Por Argentina solo tengo mucho respeto, cariño, gratitud y admiración. Para los españoles, Argentina es una inspiración por el proceso que ha realizado de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar, algo que en España no ha ocurrido", concluyó el ganador del Oscar.

"Nunca diría que Argentina es un país racista. Le tengo mucho respeto y gratitud. Además, el proceso argentino para traer justicia a las víctimas de la dictadura es una referencia y una inspiración para España", subrayó el actor.

Rosalía también pidió disculpas

El cruce de Bardem no fue el único foco de tensión entre figuras del espectáculo español y los hinchas de la Scaloneta tras el desenlace del certamen futbolístico. La cantante Rosalía debió pedir disculpas públicas a sus seguidores argentinos en las últimas horas luego de compartir un video en el que celebraba el título conquistado por España.

La controversia se desató cuando la artista repasó una publicación de la actriz Mia Khalifa en la que esta festejaba el triunfo español con la bandera nacional y el tema La Perla de fondo, junto a la frase "Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas". La publicación fue interpretada en las plataformas digitales como una provocación directa hacia la afición albiceleste, obligando a la cantante a aclarar la situación para frenar la ola de repudio de sus fanáticos locales.

Con información de EuropaPress.