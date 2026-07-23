Samsung presentó sus nuevos smartwatches: cuándo llegan a la Argentina y qué sorpresas traen en salud

Samsung presentó sus nuevos relojes inteligentes como algo más que wearables: los posiciona como compañeros de salud que convierten datos biométricos complejos en orientación práctica y personalizada. TM Roh, CEO de la División DX de Samsung, lo resumió con claridad: "Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un atento compañero de salud, convirtiendo los signos vitales diarios en información proactiva y práctica".

Galaxy Watch Ultra2: para deportes extremos y buceo profesional

El Ultra2 es el reloj más potente de la línea y suma una novedad inédita en smartwatches: buceo profesional con la app Diving, desarrollada junto a Mares, la marca líder mundial en equipos de buceo. En cuanto el usuario entra al agua, el reloj registra automáticamente profundidad, tiempo y temperatura. Esta función estará disponible de forma exclusiva en el Ultra2 durante los próximos dos años.

El hardware es el más ambicioso hasta la fecha:

Batería de 800 mAh , un 35% más grande que el modelo anterior.

, un 35% más grande que el modelo anterior. Pantalla de 5.000 nits de brillo : el primer smartwatch del mundo con ese nivel, visible incluso a plena luz solar.

: el primer smartwatch del mundo con ese nivel, visible incluso a plena luz solar. Procesador Snapdragon Wear Elite , de 3 nm, que marca un nuevo estándar en velocidad y precisión GPS.

, de 3 nm, que marca un nuevo estándar en velocidad y precisión GPS. Carcasa de titanio con certificación 10ATM, IP69K y MIL-STD-810H , lo que lo hace resistente a condiciones extremas.

, lo que lo hace resistente a condiciones extremas. Diseño un 12% más delgado que la generación anterior, a pesar de la batería más grande.

Para los corredores de trail, suma la función Trail Run (seguimiento de elevación, progreso en ascensos e impacto del terreno) y Nutrition Alert, que estima la pérdida de sudor en relación al peso corporal y avisa cuándo y cuánto hidratarse.

Galaxy Watch9: el compañero de salud para el día a día

El Watch9 apunta a quienes buscan un reloj para gestionar su bienestar cotidiano, sin el perfil extremo del Ultra2. Está disponible en dos tamaños (40 mm y 44 mm) con carcasa de aluminio ligera y pantalla de 3.000 nits. La batería va de 390 mAh (40 mm) a 445 mAh (44 mm).

Ambos modelos comparten cuatro funciones de salud con IA:

Vitals: monitorea signos vitales durante el sueño y genera alertas ante desviaciones.

monitorea signos vitales durante el sueño y genera alertas ante desviaciones. Heart Health Score: puntaje cardiovascular personalizado con recomendaciones de estilo de vida.

puntaje cardiovascular personalizado con recomendaciones de estilo de vida. Daily Cardio Load: guía el volumen de ejercicio y las necesidades de recuperación.

guía el volumen de ejercicio y las necesidades de recuperación. Fitness Index: visión integral de la condición física con objetivos personalizados.

Bonus: Strava gratis por 60 días

Ambos modelos incluyen una prueba gratuita de Strava Premium por 60 días, la plataforma de entrenamiento con 195 millones de usuarios activos en 185 países. Para activarla, hay que abrir la app de Strava, ir a Configuración y pulsar la oferta de Samsung.