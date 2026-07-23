Los 7 primeros empleos que más se buscan en el segundo semestre del 2026 en Argentina

Empleo.

Conseguir el primer empleo sigue siendo uno de los mayores desafíos para miles de jóvenes argentinos. Sin embargo, el mercado laboral todavía ofrece oportunidades concretas en sectores donde la presencialidad, la atención al público y las tareas manuales continúan siendo indispensables, incluso en un escenario marcado por la automatización y la inteligencia artificial.

En ese contexto, Randstad, una de las principales compañías de talento a nivel global, identificó las siete posiciones operativas de nivel inicial que tendrán una demanda sostenida durante el segundo semestre de 2026. Los perfiles corresponden principalmente a logística, comercio, gastronomía y retail, actividades que siguen incorporando personal para cubrir vacantes y acompañar el crecimiento de la actividad económica.

Cuáles son los 7 empleos más buscados en el segundo semestre de 2026

Según el relevamiento de Randstad, estas serán las posiciones con mayor demanda durante los próximos meses:

1. Operario de depósito

Es uno de los perfiles más requeridos por empresas de logística y grandes cadenas comerciales. Se encarga de la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería en depósitos y centros de distribución.

Salario bruto estimado: $1.550.000 por mes.

2. Vendedor y atención al cliente en salón

Los comercios continúan apostando por la atención personalizada como un diferencial. Estos trabajadores asesoran a los clientes, concretan ventas y brindan una experiencia de compra presencial.

Salario bruto estimado: $1.500.000 mensuales.

3. Picker/Packer

El crecimiento del comercio electrónico mantiene la demanda de estos perfiles, encargados de seleccionar, controlar, preparar y embalar pedidos antes de su distribución.

Salario bruto estimado: $1.200.000 por mes.

4. Repositor

Su tarea consiste en garantizar la correcta exhibición y reposición de productos en supermercados y comercios, asegurando el abastecimiento permanente de las góndolas.

Salario bruto estimado: $1.250.000 mensuales.

5. Preventista

Son quienes recorren comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo con los clientes y ampliar la presencia de productos de consumo masivo.

Salario bruto estimado: $1.300.000 por mes.

6. Camarero o mozo de eventos

La hotelería, la gastronomía y los eventos continúan demandando personal para servicios de catering y atención en salones. Además de ofrecer horarios flexibles, suele ser una alternativa elegida por estudiantes.

Salario bruto estimado: $1.500.000 mensuales.

7. Cajero de punto de venta

Supermercados, cadenas de retail y comercios siguen incorporando personal para la atención en cajas y el manejo de distintos medios de pago.

Salario bruto estimado: $1.300.000 por mes.

Por qué estos puestos siguen siendo los más demandados

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que todas estas posiciones mantienen una demanda estable pese al avance de la inteligencia artificial.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, explicó que las empresas continúan necesitando trabajadores para desempeñar tareas que requieren contacto directo con clientes, resolución de situaciones en tiempo real y trabajo presencial, funciones que todavía no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

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Además, destacó que estos empleos representan la principal puerta de entrada al mercado laboral formal para jóvenes sin experiencia, ya que permiten desarrollar habilidades, adquirir confianza y construir un historial laboral que facilite futuras oportunidades.

Los sectores que generan más oportunidades para jóvenes

El informe también identifica cuáles son las actividades que seguirán impulsando la contratación de perfiles junior durante el segundo semestre.

El comercio y el retail encabezan la lista gracias a la demanda constante de vendedores, cajeros y repositores. La logística, impulsada por el crecimiento sostenido del comercio electrónico, continúa ampliando la búsqueda de operarios de depósito y picker/packer.

La hotelería y la gastronomía, por otro lado, mantienen un elevado nivel de contrataciones para camareros y personal de eventos, mientras que la industria del entretenimiento, las promociones y los espectáculos ofrecen oportunidades temporarias que suelen convertirse en el primer empleo formal de muchos jóvenes.