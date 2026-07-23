Tenía ELA: dolor por la muerte de una leyenda de la actuación a los 75 años

El actor John Kirby, uno de los coaches de actuación más reconocidos de Hollywood, murió a los 75 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Era hijo del fallecido actor Bruce Kirby, conocido por su participación en Columbo, y hermano de Bruno Kirby, recordado por su trabajo en Cuando Harry conoció a Sally.
La noticia fue comunicada a través de una esquela enviada por Nathan Nesbitt, quien durante años trabajó como asistente y cuidador de Kirby. En el mundo del espectáculo, el entrenador era conocido como "el ángel guardián de los actores", debido a su extensa trayectoria como mentor y a su capacidad para acompañar a generaciones de intérpretes.
A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Kirby trabajó con algunos de los actores y artistas más reconocidos de la industria. Entre ellos estuvieron Jeff Bridges, Jim Caviezel, Cameron Diaz, Chrissy Metz, Morris Chestnut, Judith Light, Renée Taylor, Jordin Sparks, Hilary Duff, Jeremy Sumpter y Lewis Tan. También asesoró a figuras como Frank Capra, Jessica Marie Garcia, Alyson Stoner y Kara Killmer, actriz de Chicago Fire.
Su nombre también estuvo vinculado a importantes producciones cinematográficas. Para Walt Disney Pictures participó en películas como Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, Stick It, Underdog y Prom. Además, trabajó como coach en Peter Pan, de Universal Pictures, y Scream 4, de Dimension Films.
Su lucha contra la ELA
Tras ser diagnosticado con ELA, los médicos le habían dado un pronóstico de apenas seis meses de vida. Sin embargo, Kirby desafió esas expectativas y vivió durante más de tres años desde el comienzo de su enfermedad. "Con extraordinario coraje, determinación inquebrantable y una voluntad indomable de vivir, John enfrentó la ELA con una resiliencia extraordinaria", señaló la esquela.