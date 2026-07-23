Tenía ELA: dolor por la muerte de una leyenda de la actuación a los 75 años

El mundo del espectáculo llora la muerte de una leyenda de Hollywood. .

El actor John Kirby, uno de los coaches de actuación más reconocidos de Hollywood, murió a los 75 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Era hijo del fallecido actor Bruce Kirby, conocido por su participación en Columbo, y hermano de Bruno Kirby, recordado por su trabajo en Cuando Harry conoció a Sally.

La noticia fue comunicada a través de una esquela enviada por Nathan Nesbitt, quien durante años trabajó como asistente y cuidador de Kirby. En el mundo del espectáculo, el entrenador era conocido como "el ángel guardián de los actores", debido a su extensa trayectoria como mentor y a su capacidad para acompañar a generaciones de intérpretes.

A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Kirby trabajó con algunos de los actores y artistas más reconocidos de la industria. Entre ellos estuvieron Jeff Bridges, Jim Caviezel, Cameron Diaz, Chrissy Metz, Morris Chestnut, Judith Light, Renée Taylor, Jordin Sparks, Hilary Duff, Jeremy Sumpter y Lewis Tan. También asesoró a figuras como Frank Capra, Jessica Marie Garcia, Alyson Stoner y Kara Killmer, actriz de Chicago Fire.

Su nombre también estuvo vinculado a importantes producciones cinematográficas. Para Walt Disney Pictures participó en películas como Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero, Stick It, Underdog y Prom. Además, trabajó como coach en Peter Pan, de Universal Pictures, y Scream 4, de Dimension Films.

El mundo del espectáculo llora la muerte de una leyenda de Hollywood. .

Su lucha contra la ELA

Tras ser diagnosticado con ELA, los médicos le habían dado un pronóstico de apenas seis meses de vida. Sin embargo, Kirby desafió esas expectativas y vivió durante más de tres años desde el comienzo de su enfermedad. "Con extraordinario coraje, determinación inquebrantable y una voluntad indomable de vivir, John enfrentó la ELA con una resiliencia extraordinaria", señaló la esquela.