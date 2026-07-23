Russell confía en que Mercedes ha resuelto el problema del coche de cara a GP de Hungría

Gran Premio de Hungría

-George Russell cree que Mercedes ha solucionado el problema que ralentizaba su monoplaza y que ha salido ‌de esta situación mentalmente más ‌fuerte.

El británico se enfureció por la radio del equipo tras perder velocidad en una recta durante la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica del domingo y acabó abandonando tras una colisión con Lewis Hamilton, de Ferrari.

Russell, uno de los favoritos para ser campeón antes de empezar la ​temporada, ocupa ahora la ⁠tercera posición en la clasificación general a 50 puntos ‌de su compañero de equipo Kimi Antonelli, ⁠líder tras 10 carreras, mientras que ⁠el italiano de 19 años está en racha tras seis victorias.

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En declaraciones a la prensa británica antes del Gran Premio de ⁠Hungría, Russell afirmó que la situación le recordaba ​a su campaña en la que ganó ‌el título de F2, "en la que ‌parecía que se sucedían una cosa tras otra: te ⁠recuperabas y luego volvías a caer".

"Tres días después me siento bien y me alegro de que hayan llegado algunas respuestas positivas desde la fábrica; ahora hay que mirar ​hacia adelante".

Cuando ‌se le preguntó cuál era el problema, Russell explicó que las nuevas unidades de potencia eran excepcionalmente complejas y aún no se comprendían del todo.

"Había algo profundamente arraigado en la calibración del código que (...) ⁠era casi imposible de detectar a menos que supieras exactamente qué buscar. Así que me alegro de que lo hayamos encontrado. Es un poco frustrante lo que ocurrió el domingo, pero ahora solo miro hacia adelante".

Al insistirle sobre si estaba 100 % seguro de que el problema había desaparecido y no volvería a aparecer, ‌respondió: "En realidad, son solo números en la pantalla de un ordenador".

"Y al equipo le ha resultado infinitamente más difícil entenderlo con este nuevo reglamento, algunos cambios normativos y menos sensores en determinados lugares".

El piloto de 28 años afirmó que su diatriba ‌por radio, llena de insultos, podría haber sido expresada de otra forma, pero señaló que reflejaba el calor del momento.

"Todo el equipo ‌me apoya y ⁠yo a ellos", añadió. "Me expresé con bastante franqueza sobre este tema antes de Spa y ​durante la carrera, y al final hemos conseguido lo que queríamos, en el sentido de que hemos descubierto que había un problema".

Con información de Reuters