Un extraño sistema planetario de la Vía Láctea deja perplejos a los científicos

Una ilustración muestra el sistema alrededor de la estrella CD-35 2722, con el objeto similar a una luna recientemente descubierto en el centro.

Los científicos ​están documentando un sistema planetario en la Vía Láctea que es tan radicalmente diferente del nuestro que les cuesta encontrar la terminología adecuada para describirlo.

El sistema incluye una enana roja con aproximadamente el 40% de ‌la masa de nuestro Sol, alrededor de la ‌cual orbita una enana marrón, un cuerpo celeste que difumina la línea divisoria entre planeta y estrella.

A su vez, la enana marrón tiene en órbita un mundo gaseoso del tamaño de Júpiter, recién descubierto gracias al Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, en Chile.

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Si tomamos nuestro sistema solar como marco de referencia para la definición, un cuerpo que orbita alrededor de otro cuerpo que a su vez orbita alrededor de una estrella debería denominarse "luna", o, en este caso, "exoluna", ya que se encuentra fuera de nuestro sistema solar.

Sin embargo, el objeto que orbita alrededor de la enana marrón no se ​parece a ninguna de las numerosas ⁠lunas de nuestro sistema solar —todas ellas mundos relativamente pequeños, rocosos o helados— en cuanto a composición y tamaño.

"Sin duda, ‌esto será motivo de debate. En general, a la mayoría de los astrónomos les parece ⁠bien el término 'exosatélite', al menos como término provisional hasta que adoptemos formalmente ⁠definiciones para objetos como el que hemos encontrado", dijo Kevin Hoy, estudiante de doctorado en astrofísica en la Universidad Diego Portales de Chile —también afiliado al grupo de investigación sobre exolunas YEMS— y autor principal del estudio publicado en la revista ⁠Nature.

"Realmente estamos llegando al límite de hasta dónde podemos estirar los términos que inventamos para describir el ​sistema solar a fin de describir otros sistemas, en este caso", agregó Hoy.

El sistema ‌se encuentra a unos 71 años luz de la Tierra. ‌Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, es decir, 5,9 billones de ⁠millas (9,5 billones de km).

El exosatélite posee al menos el 90% de la masa de Júpiter, el gigante gaseoso que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Completa una órbita alrededor de la enana marrón cada 170 días, a una distancia que equivale aproximadamente a una quinta parte de la que separa la Tierra del Sol.

"UNA CAJA DE PANDORA"

"Creo ​que este descubrimiento ‌ha abierto una caja de Pandora para la comunidad científica. Este tipo de objeto es completamente nuevo e inusual, verdaderamente diferente de lo que conocemos en nuestro sistema solar. Ahora tendremos que comprender, a través de modelos teóricos, cómo se forman este tipo de objetos y si son comunes o no", dijo la coautora del estudio, Alice Zurlo, astrofísica de la Universidad Diego Portales y directora de YEMS.

"Hemos optado ⁠deliberadamente por no llamarlo luna. Esto se debe a que no se parece a ninguna luna de nuestro sistema solar. Es mucho más masivo y no orbita alrededor de un planeta, sino de una enana marrón, un objeto que se encuentra a medio camino entre un planeta y una estrella. Dado que nunca antes habíamos visto un sistema como este, todavía estamos buscando la mejor forma de describirlo", explicó.

Si bien se han descubierto más de 6.300 exoplanetas —como se conoce a los planetas fuera de nuestro sistema solar—, encontrar exolunas ha resultado más complicado, ya que solo se han identificado unos pocos candidatos prometedores.

Los investigadores están tratando de ‌desentrañar los orígenes de este exosatélite.

"Puede que se haya formado a partir del disco de gas y polvo que rodea a la enana marrón, al igual que los planetas se forman alrededor de las estrellas. O puede que haya sido capturada (gravitacionalmente) por la enana marrón más tarde", explicó Zurlo.

Una enana marrón no es ni una estrella ni un planeta, sino algo intermedio. Podrían considerarse estrellas en ciernes que, durante sus etapas de formación, no alcanzaron la masa necesaria para desencadenar la fusión nuclear ‌en su núcleo, como lo hace una estrella. Sin embargo, son más masivas que los planetas más grandes.

La de este sistema es unas 33 veces más masiva, un 50% más grande y mucho más caliente que Júpiter.

"Dado que el sistema es muy joven, la ‌enana marrón sigue brillando con ⁠el calor residual de su formación", explicó Zurlo.

Desde la primera detección de exoplanetas en la década de 1990, los científicos han identificado una amplia variedad de sistemas planetarios, algunos muy similares al ​nuestro y otros bastante diferentes. El que se ha examinado en la nueva investigación es un caso atípico.

"Sí, este sistema es sin duda extraño. Probablemente tuvo una historia dinámica bastante caótica que lo dejó en su estado actual, pero es realmente difícil determinar exactamente qué tipo de caos atravesó", dijo Hoy.

Con información de Reuters