Por la seguridad social: La Rioja se suma a la marcha nacional por los jubilados

Mientras la CGT, las dos CTA, ATE nacional, acompañarán a los jubilados frente al Congreso Nacional, en la provincia de La Rioja se impulsaron una masiva concentración. La medida tiene como objetivo principal acompañar el reclamo del sistema de seguridad social frente a las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional.

La convocatoria busca visibilizar la crítica situación que atraviesan los jubilados y pensionados, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida. Las organizaciones convocantes sostienen que la seguridad social constituye un derecho fundamental y reclaman medidas urgentes para garantizar ingresos suficientes, acceso a la salud y una cobertura previsional integral.

Entre los principales reclamos de la jornada se destacan: aumento de emergencia para jubilados, con una recomposición urgente de los haberes frente al impacto de la inflación, restitución de la cobertura total de medicamentos, para garantizar el acceso gratuito a los tratamientos esenciales.

Además solicitan la continuidad de la moratoria previsional, con el objetivo de asegurar el derecho a la jubilación de quienes no completaron los años de aportes requeridos.

Marcha nacional

"Vamos a acompañar a los jubilados para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores", explicó en un documento Jorge Sola, cosecretario general de la CGT.

El reclamo por unas jubilaciones que garanticen "una vida digna", explicaban en la CGT, refleja lo que también ocurre con los trabajadores activos, afectados por la pérdida del poder adquisitivo y por una situación social que se vuelve cada vez más crítica. "Los consideramos no como un pasivo, sino como trabajadores que han dado todo y que necesitan un Estado presente que no los está considerando", explicó Sola.

En ese marco, la central buscó sumar a la CTA de los Trabajadores, a la CTA Autónoma y a los movimientos sociales que vienen manifestando su rechazo a las políticas de Milei. "Lo que hacemos ahora es profundizar y generar una unidad que hacía mucho tiempo no se venía dando", añadió el dirigente sindical.

En la misma línea, el diputado y secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, planteó la necesidad de unificar las luchas en la calle. "Milei no va a perder las elecciones si no hay resistencia y movilización popular. Puede llegar a ganar una nueva elección si no ponemos las demandas de nuestro pueblo en la calle", sostuvo. Agregó que "la clase trabajadora es una sola y eso lo saben mejor que nadie los jubilados".

Las centrales obreras apostaron en esta ocasión a un plan de acción que buscará acompañar distintos reclamos sectoriales para ampliar las demandas frente al Gobierno. Según plantean, el objetivo es construir una respuesta común a un modelo económico que afecta a la producción, el empleo y el poder adquisitivo.

"La CGT jamás negó el diálogo con el Gobierno. Intentó muchas veces proponer una mesa de trabajo y nunca fue escuchada. Por eso nos vemos obligados a generar situaciones de conflicto, explicó el estatal Andrés Rodríguez en diálogo con El Destape Radio.