Tenía 77 años: conmoción por la muerte de un respetado periodista.

Bill Griffith, uno de los periodistas de televisión más reconocidos de San Diego, murió a los 77 años luego de sufrir un inesperado problema de salud. Durante casi cuatro décadas, fue una de las caras más conocidas de la televisión local y cubrió algunos de los acontecimientos más importantes y trágicos de la región.

Griffith desarrolló prácticamente toda su carrera en KGTV, la filial de ABC News en San Diego, a la que llegó en 1976. A lo largo de 39 años frente a las cámaras ocupó distintos roles: fue reportero, director de deportes, conductor de programas y presentador de noticieros, entre otras funciones.

Su trayectoria estuvo marcada por la cobertura de hechos que conmocionaron a la comunidad. Entre ellos estuvieron el accidente aéreo de PSA ocurrido durante la década de 1970, la masacre en un restaurante McDonald's en los años '80, el suicidio colectivo de Heaven's Gate en los '90 y los devastadores incendios forestales que afectaron la región durante los 2000.

Tenía 77 años: conmoción por la muerte de un respetado periodista.

Una carrera reconocida

Nacido como William "Bill" Kenneth Griffiths en Carolina del Sur en 1949, sirvió en el Ejército antes de comenzar su carrera en el periodismo televisivo y mudarse a San Diego.

Durante sus casi 40 años en KGTV recibió numerosos reconocimientos, entre ellos varios premios Emmy y Golden Mike. En 2004 obtuvo además el Drew Silvern Award del San Diego Press Club por una serie de informes en la que relató su propia lucha contra el cáncer de mama masculino. Aquella cobertura personal fue destacada por su valentía y también contribuyó a visibilizar una enfermedad poco frecuente entre los hombres. Griffith, quien era un cristiano devoto, contó públicamente su experiencia y habló sobre su tratamiento en iglesias y otros espacios.