Jon Bon Jovi interrumpió su show en Nueva York por un problema de salud

La mítica banda norteamericana Bon Jovi debió suspender de forma imprevista su presentación de este jueves por la noche en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. Transcurridos 90 minutos del recital, su líder y vocalista, Jon Bon Jovi, se dirigió al público para disculparse por no estar en condiciones físicas de continuar el espectáculo debido a un cuadro de salud que le impedía cantar con normalidad.

"Lo siento, estoy dolorido y no les estoy dando lo mejor de mí. No he hablado con nadie sobre nada, pero no tiren el resguardo de las entradas. Voy a buscar una solución, ¿vale? Guarden los tickets, ya veremos cómo reprogramamos los conciertos. Pero esta noche voy a tener que darme un respiro", expresó emocionado el músico ante la multitud desde el escenario. "Lo siento, estoy dolorido y no les estoy dando lo mejor de mí. Guarden las entradas, ya veremos cómo reprogramamos. Esta noche voy a tener que darme un respiro", se disculpó Jon Bon Jovi ante el público en Nueva York.

Tras el abrupto final de la jornada, un portavoz oficial de la agrupación envió un comunicado a la revista Rolling Stone para llevar tranquilidad a los seguidores y precisar la afección del artista: "Jon Bon Jovi se dirigió al público desde el escenario y explicó a los fans que había estado luchando contra una infección sinusal, lo que provocó que el concierto terminara antes de lo previsto. En breve se publicará información actualizada sobre las fechas".

El show del jueves representaba el penúltimo compromiso de la residencia del grupo en la mítica arena neoyorquina, en el marco de la gira Bon Jovi Forever. El tour marca el retorno definitivo del vocalista a las actuaciones en vivo a gran escala tras la delicada operación de cuerdas vocales a la que debió someterse en 2022 y que lo mantuvo alejado de las tablas durante un largo proceso de rehabilitación.

Antes de su viaje a Reino Unido para continuar con el tramo internacional del tour, la banda tiene programado su último concierto en el recinto neoyorquino para este domingo 26 de julio, fecha que dependerá de la evolución médica de su histórico cantante.

Con información de EuropaPress.