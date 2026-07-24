Estados Unidos alcanzó el pico más alto de casos de sarampión en 35 años en medio de duras críticas a Trump

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la vacuna MMR en el Departamento de Salud de la ciudad de Lubbock, en Lubbock, Texas

Los Estados Unidos registraron un total de 2.318 casos confirmados de sarampión en lo que va del año, según informaron este viernes los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La cifra no solo superó el balance total acumulado durante todo 2025 (2.289 infectados), sino que consolidó el peor registro epidemiológico de la enfermedad en el país norteamericano desde 1991.

Del total reportado hasta el jueves, 2.302 contagios corresponden a residentes en 45 estados e instituciones locales, mientras que 16 casos se identificaron en viajeros internacionales. La propagación del virus —altamente contagioso pero prevenible mediante dos dosis de la vacuna triple vírica (MMR)— mantiene brotes activos de consideración en estados como Virginia y Pensilvania. "Alcanzar este hito resulta especialmente llamativo porque aún estamos en julio y se siguen notificando casos en todo el país. Estamos siendo testigos de una crisis evitable que afecta de manera desproporcionada a los niños", advirtió William Moss, catedrático de Epidemiología de la Universidad Johns Hopkins.

El recrudecimiento de la enfermedad en suelo estadounidense coincide con el mandato del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., un conocido activista contra la inoculación que ha promovido de forma reiterada la hipótesis de que las vacunas infantiles están vinculadas con el autismo, a pesar del contundente consenso científico internacional que refuta esa asociación.

Desde principios de 2025, el territorio norteamericano ha atravesado focos de contagio masivo, iniciados en el oeste de Texas y extendidos posteriormente hacia Nuevo México y Carolina del Sur. Aunque los CDC contabilizan 35 brotes activos en lo que va de 2026 frente a los 48 registrados el año anterior, la mayor densidad de infectados por foco disparó la alarma de las sociedades médicas. "Los dirigentes federales han restado importancia al sarampión calificándolo de benigno e inevitable, difundiendo información engañosa sobre la vacuna triple vírica", denunció Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Frente a la escalada de contagios en pleno período estival, organizaciones de profesionales de la salud renovaron sus llamados a la población para verificar los esquemas de vacunación infantil, alertando que la retórica oficialista ha debilitado los niveles de inmunidad comunitaria a escala nacional.

Con información de Reuters.