"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, amigo de Israel”, indicaron desde la oficina de Netanyahu

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se reunirá este martes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Lo confirmó la propia oficina del funcionario del premier, quienes además confirmaron que asistirá al velorio del exsenador republicano Lindsey Graham, que falleció el 11 de julio. La visita del líder israelí coincide con el recrudecimiento de los fuegos cruzados en Medio Oriente, tras los últimos ataques del Ejército iraní contra las bases estadounidenses en la región, por lo que se especula con que la guerra en Irán sea el principal tema de agenda.

En plena reactivación de la guerra en Irán tras el fracaso del alto al fuego firmado en junio pasado, que ya suma 13 noches consecutivas de bombardeos, el presidente Trump y su amigo Netanyahu confirmaron que se reencontrarán tras varias semanas de distanciamientos luego de algunos roces verbales entre ambos. Uno de los más recientes y conocidos choques públicos fue el que mantuvieron por teléfono, cuando el estadounidense llamó "loco" al israelí por su seguidilla de ataques contra Líbano en plenas negociaciones de paz con Irán.

"Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, amigo de Israel”, indicaron desde la oficina de Netanyahu y aseguraron que la comitiva republicana partirá hacia Washington el próximo lunes.

La reunión entre Trump y Netanyahu llega después de que Irán lanzara una nueva ola de ataques contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania, en respuesta a los primeros bombardeos estadounidenses. Además, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, cuestionó con dureza las recientes declaraciones de Trump sobre la chance de "utilizar activos iraníes congelados para indemnizar a embarcaciones atacadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica".

"Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario", sostuvo el funcionario iraní, que acusó a Washington de profundizar la confrontación en lugar de buscar una salida diplomática.

Por su parte, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informaron que los últimos ataques estuvieron dirigidos contra "centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y otras capacidades militares iraníes".

Netanyahu anunció nuevos asentamientos en Cisjordania y profundiza las tensiones en la región

Antes de viajar a Washington, Netanyahu confirmó que su gobierno impulsará la creación de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada y acelerará la legalización de otros que "hasta ahora no contaban con reconocimiento oficial". El anuncio volvió a generar cuestionamientos internacionales, ya que buena parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania de acuerdo con el derecho internacional.

La decisión fue anunciada junto al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, después de un episodio de violencia que dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos. Entre las medidas también figuran redadas en aldeas palestinas sospechadas de albergar milicianos y el fortalecimiento del control militar sobre distintos sectores del territorio ocupado.