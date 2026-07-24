Paramount acepta suspender el acuerdo con Warner Bros. mientras juez se pronuncia sobre recurso

FOTO DE ARCHIVO: Terreno de los estudios Warner Bros. en Burbank.

Por Jody ​Godoy

24 jul (Reuters) - Paramount Skydance ha acordado suspender su adquisición ‌de Warner ‌Bros. Discovery, valorada en 110.000 millones de dólares, hasta que un juez federal se pronuncie sobre el recurso presentado por varios estados contra ​la operación, ⁠según documentos judiciales presentados el ‌viernes.

Este retraso podría costarle ⁠a Paramount ⁠Skydance unos 7 millones de dólares al día en concepto de ⁠las indemnizaciones que se ​comprometió a pagar a ‌los accionistas de ‌Warner Bros. si la fusión ⁠no se cierra antes del 30 de septiembre.

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California y otros 11 estados presentaron ​una ‌demanda el 13 de julio, alegando que la operación crearía un gigante de los medios de ⁠comunicación con el poder de subir los precios en el sector del cine y la televisión.

Las empresas acordaron suspender el acuerdo hasta cinco días después de ‌que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto, o hasta el Día de la Emancipación de 2027, lo ‌que ocurra primero.

Según un análisis de Reuters sobre casos recientes, los ‌jueces ⁠han tardado un promedio de ocho meses en ​pronunciarse sobre impugnaciones similares a fusiones.

Con información de Reuters