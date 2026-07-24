El arte, ese manifiesto colectivo que atrapa todos los sentidos

Muestra de arte en el Museo Quinquela Martín.

Pennisi le regala su homenaje a Mercedes Sosa

Nahuel Pennisi presentó el primer adelanto de un nuevo álbum concebido como homenaje a Mercedes Sosa. La elección de esta obra emblemática abre un proyecto que pone a Nahuel en diálogo con el legado de una figura esencial de la música argentina y latinoamericana, desde una mirada sensible, contemporánea y profundamente conectada con la raíz. Más que un disco de versiones, el álbum propone volver al origen: recorrer canciones que nacieron de una tierra, una historia y una identidad compartida. En la voz de Nahuel, ese repertorio encuentra una nueva interpretación, sin perder su fuerza poética, cultural y colectiva. “Canción con todos”, clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la pieza-manifiesto de ese recorrido. Su mensaje de unión y pertenencia conserva una vigencia que atraviesa generaciones y fronteras, anticipando el espíritu de una obra pensada para celebrar la huella de Mercedes y acercarla nuevamente a distintas audiencias.

Mocchi, de regreso y en el Tasso

El viernes 7 de agosto, a las 22, el cantautor uruguayo Mocchi volverá a presentarse en el Tasso (Defensa 1575). Lo acompañará el destacado guitarrista Pedro Rossi, con quien estará adelantando canciones de un nuevo álbum, grabado a dúo este año y de próxima publicación. Además de las músicas de este reciente trabajo en conjunto, sonarán temas de sus discos anteriores y otros que aún permanecen inéditos: toda una obra marcada profundamente por la inmensa sensibilidad, la potencia interpretativa y una fuerte dimensión emocional y política. En este concierto, y como sucede siempre, Mocchi también renovará su permanente celebración de la cercanía y el encuentro, construyendo un espacio amoroso en el que las canciones devendrán refugio y territorio compartido. Un abrazo sonoro que, sin dudas, se tornará abrigo y sostén, hoy más necesario que nunca.

Llegó el momento de volver a abrir la Boca

Volvió Abre La Boca, la propuesta que propone un recorrido gratuito en combi por el circuito artístico del sur de la ciudad. La iniciativa reúne a museos, fundaciones, residencias de artistas, talleres y galerías de arte que durante una jornada completa abren sus puertas con exposiciones y actividades para acercar al público a la escena contemporánea de uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Como en las ediciones anteriores, el recorrido estará acompañado por combis gratuitas que permitirán trasladarse de manera cómoda entre los distintos espacios, con la posibilidad de subir y bajar libremente a lo largo del circuito. La escena artística de La Boca se activa con muestras, instalaciones y propuestas curatoriales para todos los públicos. Un plan ideal para venir con amigos, en familia o salir a recorrer el barrio desde otro lugar. Desde el sábado 25, de 12 a 18.

Ya llega el disco de Los Magos

Medicina es el primer single del próximo material discográfico de Los Magos, es un anticipo de "1", el álbum debut de la banda que verá la luz en agosto bajo el sello Indie Folks. Se trata de una pieza de rock crudo que captura la euforia colectiva del conjunto. Grabado, mezclado y masterizado por Álvaro Villagra, acompaña con un videoclip que dirigió su cantante Alejandro Cares. El tema, un rock & roll con una propuesta explícitamente "anti-cool", atravesada por una mirada ácida de la existencia. Lejos de la meticulosidad técnica, los embellecimientos forzosos o las pretensiones algorítmicas, la canción funciona como la expresión descarnada de aquellos que ya no tienen fe en el futuro. Los mismos que, a través de su propia Medicina, procuran alejarse por completo a las búsquedas superficiales de la sociedad actual. La presentación oficial del disco, será el jueves 3 de septiembre en el Centro Cultural Matienzo, en un show donde Los Magos recorrerán por primera vez en vivo las canciones del álbum junto a material de su repertorio reciente.

Gaby Messina expone sus retratos fotográficos

El Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos Benito Quinquela Martín inaugurará el sábado 1 de agosto a las 14, en su sede de Av. Pedro de Mendoza 1835 (La Boca), “Maestros. El Bosque y el Árbol”, una exposición de Gaby Messina, con la curaduría de Helena Ferronato y Silvina Amighini, que reúne retratos fotográficos y registros audiovisuales de algunos de los artistas más importantes del país en los espacios donde desarrollan sus obras. Esta exhibición ofrecerá una mirada profunda y cercana a los procesos creativos de figuras destacadas de la cultura nacional, al reunir retratos de artistas mayores de 65 años, entre ellos los de Luis Felipe Noé, Marta Minujín, Gyula Kosice y Julio Le Parc. A través de 112 fotografías y un documental de 70 minutos, donde se escucharán sus voces en primera persona bajo la música de Gustavo Santaolalla, el público podrá adentrarse en el universo de estos grandes creadores.

Un recorrido a la obra de César Fioravanti

Dinamogramas, el arte de la memoria, es el documental de Andrea Schellemberg que tendrá dos funciones únicas de estreno en el Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635, el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto a las 20 en la sala 3, presentadas por la directora. Este trabajo se centra en la figura del artista plástico César Fioravanti, un escultor y pintor de 87 años que vive en la localidad de Temperley. Es un adulto mayor que, frente a la situación de pandemia y su posible apertura, intenta preparar una muestra junto a otros artistas de su generación. César intenta mantener a raya a la muerte que, en ese tiempo, cuando el virus tuvo al mundo de rodillas, se le hizo inminente. Por eso trabaja gran parte del día, proyecta y realiza sus obras y piensa en una muestra grupal para cuando la pandemia haya quedado atrás. Sus obras más disruptivas son los Dinamogramas. Su enorme productividad, el despliegue de su talento a lo largo de los años, la particular narrativa donde detiene en arte su mirada, contrasta con su cuerpo y su voz, que develan el tiempo que lleva en este mundo. El protagonista principal de este film es el propio César Ariel Fioravanti. Pero lo rodean otros, como Walter Fioravanti (su hijo), y sus amigos a quienes invita a realizar una muestra colectiva, Leo Vinci (escultor), Elsa Mareque (dibujante) y Mauricio Schvarzman (grabador). También está junto a él su ayudante, Florencia Angel, y su amigo más joven, el artista plástico y dibujante Damian Calvis, que le dedicó un retrato.

Buscando las películas perdidas

Después de la publicación de Películas Perdidas, su más reciente trabajo de estudio, Delfina Campos vuelve sobre el universo de ese álbum con una propuesta completamente distinta: Películas Perdidas en casa, una serie de sesiones en vivo registradas desde la intimidad de su casa en el barrio de Belgrano, donde las canciones aparecen despojadas y cercanas, sostenidas únicamente por la voz, la guitarra acústica y el piano. Es un álbum de pop rock que dialoga con la tradición del rock argentino y construye un imaginario profundamente cinematográfico. Concebido como el soundtrack de una película que no existe, el disco invita a pensar cada canción como parte de una historia diferente, mientras que el conjunto funciona como la banda sonora de un coming-of-age argentino. Entre sus invitados participan Hilda Lizarazu y El Príncipe Idiota, entre otros. Las nuevas sesiones recuperan ese repertorio desde una perspectiva íntima. El proyecto nació a partir del vínculo artístico entre Delfina Campos y el músico argentino Gatogaso (Gastón Grinszpun), con quien la cantante preparó versiones acústicas para un concierto realizado en Barcelona durante su gira por España el año pasado. La conexión musical que encontraron en esos arreglos dejó abierta la idea de registrarlos algún día.

Un sueño raro, la nueva obra de Romina Paula

El viernes 14 de agosto, Paraíso Club estrena Un sueño raro, la nueva obra escrita y dirigida por Romina Paula, en Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434). Interpretada por Susana Pampin y Carolina Saade, la obra se adentra en la vida de Irene, una mujer cuya decisión de convertirse en actriz abre en su vida portales inesperados. Irene joven e Irene adulta comparten un mismo espacio y un mismo tiempo, en una percepción que ha dejado de ser cronológica y unidimensional. En ese encuentro consigo misma, el paso del tiempo se transforma en una experiencia tan desconcertante como reveladora en la cual envejecer puede ser como un sueño raro. Con la sensibilidad y la potencia poética que caracterizan la escritura de Romina Paula, Un sueño raro explora la identidad, la memoria, el deseo y el tiempo a partir de una puesta en escena que combina emoción, humor y extrañamiento, invitando al espectador a habitar un universo donde las certezas se vuelven inestables y las distintas versiones de una misma vida dialogan entre sí. Un sueño raro de Romina Paula estreno 14 de agosto a las 20 en Arthaus (Bartolomé Mitre 434, CABA).

Cuando lo que queda son pequeños libros

Estos pequeños libros que quedan, la elogiada obra de la dramaturga, directora y gestora cultural Cynthia Edul ofrecerá nuevas funciones el 20 y 27 de agosto y jueves de septiembre a las 20 en Arthaus Central (Bartolomé Mitre 434). Interpretada por Mónica Raiola, Ignacio Sánchez Mestre y Agustina Muñoz, la obra despliega el vínculo entre una madre y una hija que buscan un objeto perdido en medio de una gran biblioteca con vida propia. Ese objeto que buscan, trae a su vez un dolor que sólo los libros pueden ayudar a nombrar. “La obra surge de una anécdota personal, que bien podría haber sido la consecuencia de haber leído mucho El Quijote. Entonces, fui a la biblioteca para encontrar en la ficción una forma de contar ese momento de mi vida”, comenta su autora. Estos pequeños libros que quedan, escrita y dirigida por Cynthia Edul. 20 y 27 de agosto y jueves de septiembre a las 20h en Arthaus Central (Av. Bartolomé Mitre 434, CABA). Localidades $ 20.000 (descuento estudiantes y jubilados $14.000) disponibles en Alternativa Teatral Funciones: 14,15, 16, 17, 24 y 31/8 a las 20h. 22, 23, 29 y 30/8 a las 16h. Localidades disponibles en: https://paraisoclub.squarespace.com/.

Joaco Burgos, por primera vez al Teatro Coliseo

Luego de agotar funciones en el Teatro Astros, Teatro Vorterix y Bebop Club, de protagonizar un show multitudinario en el Obelisco porteño, compartir escenario con Fito Páez en Muy Rico Todo, presentarse en los Premios Gardel 2026 y llevar su música a Estados Unidos y España, Joaco Burgos anuncia uno de los conciertos más importantes de su carrera: el 4 de agosto llegará por primera vez al Teatro Coliseo para presentar en vivo su tercer álbum, Desde Lo Profundo. Lo hará secundado por su poderosa banda -Martín Lema (guitarra eléctrica), Federico Mindlis (bajo), Marco Merlo (teclados), Miranda Myndlis (voces) y Fernando Samalea (batería)-, así como por una puesta sorprendente, una sección de vientos (Dibo, Bruno Espinola y Lautaro Quipildor) e invitados especiales. Con una propuesta que dialoga entre la canción de autor, el rock y la tradición popular, Joaco Burgos continúa expandiendo su universo artístico y se prepara para vivir una noche clave en su carrera, llevando por primera vez su música al escenario del Teatro Coliseo.