Plaza Grecia: cómo y dónde será el nuevo espacio verde en la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

El barrio de Núñez tendrá un nuevo espacio verde. El Gobierno de la Ciudad informó sobre la construcción de la Plaza Grecia sobre un terreno ubicado en la intersección de la calle homónima y la avenida General Paz. El objetivo es abrir este terreno al barrio y convertirlo en un espacio público.

Según informó el ente gubernamental, se conservará la mayor parte de la vegetación existente y desarrollará un diseño paisajístico que respete las características naturales del lugar, integrando nuevos caminos internos y sectores de descanso sin alterar el paisaje.

Plaza Grecia será un nuevo espacio verde en Núñez. Foto: Saavedra Online

En este sentido, Plaza Grecia contará con un sendero de trazado orgánico, un sector central de césped para el descanso y canteros con especies que favorecen la presencia de aves y mariposas. Asimismo, se incorporarán espacios de permanencia entre la vegetación para que los vecinos puedan pasar el tiempo.

Las obras contemplan, además, la construcción de un nuevo cruce peatonal que conectará la plaza con el Mirador Grecia, ubicado frente al predio, fortaleciendo la integración entre ambos espacios públicos. En pos de facilitar la circulación de personas con discapacidad visual y garantizar condiciones de accesibilidad universal, se incorporará señalización táctil.

San Cristóbal tendrá una nueva plaza

Además de Plaza Grecia en Núñez, el Gobierno porteño lleva adelante la construcción de una nueva plaza en el barrio de San Cristóbal. La obra se desarrollará en el terreno ubicado entre las calles Matheu, Avenida Pavón, Alberti y Constitución. Sumará 11.470 metros cuadrados de superficie verde, lo que beneficiará de manera directa a más de 20.000 vecinos.

Hacia 1904 funcionaba la estación del Tranvía Metropolitano, conocida entonces como Estación Constitución. Durante las primeras décadas del siglo XX, por allí circulaban cuatro líneas de tranvía que conectaban distintos sectores de la Ciudad, permitiendo combinar recorridos entre Constitución, Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro.

La antigua estación continuó funcionando algunos años más como terminal de las líneas 311 y 312 hasta que, en 1966, el sistema de trolebuses también dejó de operar. Desde entonces, el predio tuvo distintos usos, entre ellos depósito de utilería para canales de televisión y espacio de almacenamiento de materiales ferroviarios.

Las obras tendrán una superficie total de 13.550 metros cuadrados, ya que además de la construcción de la plaza incluirá la renovación de las veredas que rodean toda la manzana para mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad, la iluminación y la seguridad. Uno de los aspectos centrales del proyecto será la conservación del antiguo edificio ferroviario ubicado sobre la calle Alberti.