Mientras cierran fábricas en el país, La Rioja empleo industrial con la apertura de dos plantas industriales

En medio del complejo escenario que atraviesa la industria argentina, marcado por el cierre de fábricas y la pérdida de miles de puestos laborales, La Rioja recibió una noticia alentadora para su entramado productivo. El grupo ENOD confirmó una importante inversión en la provincia con la apertura de dos nuevas plantas industriales en el Parque Industrial de la Capital, que permitirán incorporar de manera progresiva a 150 trabajadores riojanos.

La información fue confirmada por el subsecretario de Vinculación Industrial, Juan Sánchez, quien destacó el impacto positivo que tendrá la iniciativa tanto en el empleo como en el fortalecimiento de la actividad industrial local.

Según explicó el funcionario, el proceso de incorporación del personal ya comenzó. La primera convocatoria concluyó recientemente y actualmente se encuentra en marcha la selección de 70 personas que participarán de una capacitación intensiva de tres meses a cargo de la propia empresa.

Los trabajadores seleccionados integrarán el plantel inicial de la primera planta industrial, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el próximo mes de septiembre. La capacitación será fundamental para brindar las herramientas técnicas necesarias, ya que la empresa decidió priorizar la incorporación de personas sin experiencia previa en el rubro para formarlas bajo sus propios estándares de producción. “Esto permite que muchos riojanos que hoy están desempleados puedan formarse y acceder a un empleo de calidad”, destacó Sánchez.

La segunda etapa del proyecto contempla la apertura de una nueva convocatoria para incorporar a otras 80 personas que se desempeñarán en la segunda nave industrial, actualmente en proceso de montaje. La previsión es que esta planta comience a operar hacia fines de este año o principios de 2027.

Pese a la buena noticia que representa la llegada de nuevas inversiones, desde el Gobierno provincial reconocieron que el panorama industrial continúa siendo complejo a nivel nacional. Sánchez explicó que factores como la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones generaron importantes dificultades para las industrias radicadas en el país.

“El principal problema hoy no es la producción, sino la venta. La baja del consumo impacta directamente en la actividad industrial y limita la posibilidad de incorporar más personal”, sostuvo. Ante este contexto, el funcionario señaló que el Gobierno provincial mantiene un trabajo articulado con las cámaras empresariales y los gremios para monitorear la situación del sector y brindar acompañamiento permanente a las industrias locales.

La llegada del grupo ENOD representa un alivio para el mercado laboral riojano y una señal positiva para el desarrollo industrial de la provincia, que continúa apostando por la generación de empleo genuino y la consolidación de nuevas inversiones productivas en un escenario económico desafiante.