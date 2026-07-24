El salto de Fortnite: cómo funcionarán los nuevos personajes creados con IA que hablarán en medio del juego

Los NPC no dependerán de un guion fijo, sino que podrán interpretar el contexto antes de responder.

Fortnite se prepara para dar uno de los cambios más importantes en la interacción con sus personajes no jugables (NPC). A partir del 30 de julio, los creadores de experiencias dentro de Unreal Editor for Fortnite (UEFN) podrán incorporar personajes impulsados por inteligencia artificial capaces de mantener conversaciones en tiempo real con los usuarios, interpretar preguntas y responder según el contexto de cada partida.

La nueva función, llamada Conversations, permitirá dejar atrás los diálogos pregrabados o escritos de antemano. En su lugar, los NPC analizarán lo que dice el jugador y generarán una respuesta en el momento, lo que promete ofrecer interacciones mucho más dinámicas y naturales dentro de las islas creadas por la comunidad.

Cómo funcionarán los NPC con IA en Fortnite

En su lanzamiento, la herramienta estará disponible con 36 personajes no jugables. El sistema utilizará Google Gemini para procesar las consultas y generar las respuestas, mientras que ElevenLabs será el encargado de convertir esos textos en voces con una entonación natural.

Gracias a esta integración, cada conversación podrá variar según la situación que atraviese el jugador durante la partida. Esto significa que los NPC no dependerán de un guion fijo, sino que podrán interpretar el contexto antes de responder.

Los NPC no dependerán de un guion fijo, sino que podrán interpretar el contexto antes de responder.

Los creadores podrán definir la personalidad de cada personaje

Epic Games también permitirá que quienes desarrollen experiencias en UEFN configuren distintos aspectos de los personajes. Mediante instrucciones, podrán establecer su personalidad, conocimientos, forma de hablar y comportamiento.

De esta manera, será posible crear NPC que actúen como guías, aliados, comerciantes, enemigos o protagonistas de una historia, adaptándose a diferentes géneros y estilos de juego. La intención es ofrecer herramientas para construir experiencias más inmersivas y con un mayor nivel de interacción entre los jugadores y el mundo virtual.

Con esta actualización, Fortnite apuesta por incorporar la inteligencia artificial como parte de la jugabilidad y ampliar las posibilidades creativas de su comunidad. Si bien los mapas creados con UEFN ya permitían desarrollar experiencias personalizadas, la llegada de conversaciones generadas en tiempo real representa un nuevo paso para que los personajes reaccionen de forma más natural a las acciones y preguntas de los usuarios.