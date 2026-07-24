Difunta Correa: historia y dónde queda el santuario (Foto: Gobierno nacional)

La Difunta Correa es una de las figuras de devoción popular más importantes de Argentina y, si bien cobró relevancia en medio de las promesas por el Mundial 2026, cada año su santuario recibe a más de un millón de creyentes de diferentes partes del país.

El santuario principal se encuentra en la localidad de Vallecito, San Juan, a unos 64 kilómetros de la capital provincial. El sitio está rodeado por la Sierra de Pie de Palo y los Médanos Grandes y suele convocar a sus seguidores que llegan con ofrendas de agradecimiento por cumplir sus pedidos.

Quién fue la Difunta Correa: cómo es la historia de Deolinda Correa

La creencia popular considera que Deolinda Correa murió por deshidratación mientras atravesaba a pie el desierto de Caucete, llevaba en sus brazos a su bebé y buscaba a su esposo. De acuerdo al relato, ella fue encontrada muerta, pero su hijo seguía vivo porque pudo seguir amamantándose de su pecho. El hecho fue considerado su primer milagro y le dio origen al culto que hasta hoy sigue entre los fieles.

Para muchos, la Difunta Correa es un símbolo de esperanza y de fe, ya que se le atribuyen intervenciones milagrosas en distintos aspectos de quienes acuden a pedirle un milagro o cosas imposibles. En agradecimiento, los fieles suelen acercarse a su santuario y dejarle botellas de agua, en referencia a la sed que padeció al cruzar el desierto con su hijo en brazos. También se acumulan velas, estampitas y placas de agradecimiento.

El santuario prinicpal de la Difunta Correa se encuentra en el Vallecito, San Juan (Foto: Gobierno nacional)

A dónde queda el santuario y cuándo se conmmeora a Difunta Correa

El 1 de abril es la fecha principal de celebración de la Difunta Correa y es cuando todos se acercan a su santuario (ubicado en la RN 141 180, Vallecito) para pedirle o agradecerle. Durante la jornada se realizan misas, actividades religiosas y procesiones en homenaje a la Difunta Correa. Además, durante Semana Santa se lleva a cabo la tradicional Cabalgata de la Fe, que convoca a miles de jinetes en una de las manifestaciones religiosas más grandes de San Juan.

El predio cuenta con infraestructura pensada para recibir a los visitantes durante todo el año, incluyendo locales gastronómicos, oferta hotelera y el Museo de la Fe, un espacio dedicado a repasar la historia y el significado del culto.