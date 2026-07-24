Tom Holland elogió a Lionel Messi tras su participación en Spider-Man: "Es el mejor de todos los tiempos"

Tom Holland elogió a Lionel Messi tras su participación en Spider-Man.

El futbolista Lionel Messi sorprendió a todos al aparecer en un avance de la película Spider-Man: Brand New Day junto al actor Tom Holland y tras la viralización de la publicidad, habló el actor y reveló cómo fue conocer a la estrella de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Sus declaraciones positivas hacia ídolo del fútbol Lionel Messi llegan en medio de una creciente ola de odio contra el país, impulsada por una campaña "anti-Argentina" que nació en redes sociales. “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, expresó el actor que interpreta a Spider-Man en la nueva saga de Marvel en una entrevista con Dami Nakashe para Streams Telefe.

El adelanto de Spider-Man: Brand New Day, con Messi como protagonista, hizo explotar las redes sociales y se suma a las grandes campañas publicitarias que el futbolista realizó en los últimos meses. Holland celebró que el astro del fútbol pudiera desplegar su lado artístico junto a él: “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo es algo que está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos, Messi”.

Además, dijo sentir gran admiración por el futbolista y por lo que ha logrado en su trayectoria: “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas y siempre me pareció alguien muy inspirador”, sostuvo.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day y cuándo se estrena

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, un Spider-Man a tiempo completo, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, entre otros. Es la cuarta película que Holland encabeza como el popular superhéroe de Marvel (también representado en cine por los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield). En Argentina la película llegará a los cines el 29 de julio.