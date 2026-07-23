Robertito Funes Ugarte trató a María Becerra de "zurda" y también se fue al pasto contra Lali: "Estas son las que..."

Robertito Funes Ugarte estalló en LN+ contra María Becerra y Lali Espósito.

El clima político y social en la televisión argentina está que arde, y esta vez el que se fue totalmente al pasto fue Robertito Funes Ugarte. En pleno aire de LN+, el conductor derrapó de lo lindo al apuntar de manera súper agresiva contra María Becerra y, de rebote, pegarle también a Lali Espósito, tildándolas de "zurdas" y cuestionando sus posturas ideológicas de una forma que encendió las redes sociales al instante.

Todo comenzó mientras en el programa analizaban la supuesta "campaña anti-Argentina" en las redes tras los últimos cruces por los torneos deportivos. En ese contexto, compartieron el posteo de María Becerra, quien salió con los tapones de punta a bancar al país con un emotivo mensaje de orgullo nacional. Lejos de rescatar el gesto de la cantante, Funes Ugarte saltó con los tapones de punta: "Esta es amiga de todas estas que critican a la Argentina... por favor", tiró de entrada, visiblemente molesto.

La co-conductora intentó poner un paño frío y defender a "La Nena de Argentina" señalando que siempre se la vio bastante al margen de la grieta partidaria. Sin embargo, Robertito no quiso saber nada y redobló la apuesta metiendo a Lali en la bolsa: "No, yo sí... apoya a Lali Espósito y a todas estas otras. Se apoyan entre ellas", disparó picante.

"Son zurdas con OSDE"

El descargo del periodista fue escalando en intensidad y terminó cayendo en los típicos discursos estigmatizantes de la señal de cable. "Son de estas... son surdas de izquierda. Son zurdas con OSDE, de las que viajan en primera clase, que tienen unas casas brutales, que hablan de los pobres y no ayudan en nada. Estas son las que hacen eso, disculpame", lanzó sin filtro y sin anestesia frente a la mirada atónita de su compañera de piso.

Para rematarla, y con un tono irónico que generó fuerte repudio en X (ex Twitter), el conductor sentenció: "Me parecen unas caraduras. La otra está de viaje en Mallorca con el novio, mirá qué bien", chicaneó, haciendo referencia al presente de las artistas que no paran de meter hits y llenar estadios en todo el mundo.