H&M confirmó su llegada a Argentina y reveló que la primera tienda se abrirá en un shopping de Buenos Aires

La llegada de H&M a Argentina empieza a tomar forma. Si todo sigue según lo previsto, la primera tienda abrirá sus puertas en el primer semestre de 2027 dentro del Alto Palermo, uno de los centros comerciales con mayor afluencia en la ciudad de Buenos Aires.

La elección de Alto Palermo, ubicado sobre la avenida Santa Fe, confirma la apuesta de H&M por Palermo como puerta de entrada al mercado argentino. Por ahora, las conversaciones siguen en marcha para definir detalles operativos y comerciales, pero la operación local estará a cargo de Hola Moda, un grupo de capitales panameños creado en 2020 específicamente para impulsar el negocio de H&M en América Latina. Curiosamente, el nombre de esta empresa coincide con las iniciales de Hennes & Mauritz, el nombre completo de la cadena sueca.

Hola Moda está controlada por Phoenix y Dorben Group, que también manejan la distribución regional de marcas internacionales de lujo como CH Carolina Herrera, Valentino, Michael Kors y Aló. Esta estrategia de asociarse con grupos regionales que conocen el mercado, la logística y la comercialización es cada vez más común entre las grandes firmas globales de moda.

En Argentina, como bien consignó La Nación, esta modalidad ya la utilizan Nike y Zara con el grupo panameño Harari, mientras que Victoria’s Secret trabaja con el grupo David, que también tiene la licencia local de Bath & Body Works. Con la llegada de Hola Moda, serán tres los holdings panameños con presencia directa en el mercado argentino de indumentaria internacional.

La relevancia de la firma sueca en la industria textil

H&M comenzó su expansión en América Latina en 2012 con la apertura de su primera tienda en México. Desde entonces, creció de manera sostenida y convirtió a ese país en su principal operación en la región por la cantidad de sucursales. Además, la marca está presente en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Este desembarco se suma a otras renovaciones y aperturas en el Alto Palermo. Por ejemplo, Miniso abrirá su local este viernes 24 de julio, mientras que Victoria’s Secret planea su llegada para finales de 2025. También la italiana Intimissimi ya está presente, y tanto Adidas como Nike están renovando sus espacios en el shopping porteño.

Se conoció cuando será la apertura del local de la marca de moda H&M en el Alto Palermo (Imagen ilustrativa).

La apertura de H&M será uno de los movimientos más importantes para Alto Palermo y para el mercado local de indumentaria. No solo será la primera tienda de la marca en Argentina, sino que implica la entrada de uno de los gigantes mundiales del fast fashion, con un modelo basado en ofrecer diseños de tendencia a precios accesibles y una alta rotación de colecciones.

Fundada en Suecia en 1947 por Erling Persson, H&M comercializa indumentaria, calzado, accesorios, cosméticos y productos para el hogar. Actualmente, cuenta con cerca de 4000 tiendas en más de 79 países y registra ventas anuales superiores a los US$22.000 millones, consolidándose como uno de los líderes globales en moda accesible.