Robertito Funes protagonizó un incómodo momento al aire luego de que una mujer le gritara “rosca floja” en Atlanta.

Durante una transmisión de La Nación+ desde Atlanta por la cobertura del Mundial 2026, Robertito Funes protagonizó un incómodo momento al aire luego de que una mujer le gritara: “Rosca floja”.

El episodio ocurrió mientras el periodista realizaba un móvil en vivo desde las calles de Atlanta. En ese momento, una mujer le lanzó una burla que se volvió muy popular en las redes sociales. Sin embargo, lejos de dejar pasar el comentario, Robertito decidió acercarse para enfrentarla y le preguntó: “¿Vos me decís rosca floja? ¿Y a vos quién te pagó el pasaje? ¿Qué sos, una kukita? ¿Sos una cucarachita que venís acá?”.

Tras ese intercambio, la mujer optó por cubrirse el rostro con una bandera argentina para evitar la cámara. Desde el estudio, Esteban Trebucq también intervino y comentó: “Habría que preguntarle de dónde saca la plata para venir, ¿no?”.

La mujer detrás del video viral de La Nación+

Luego de que se viralizara el momento en el que una mujer le gritó “Rosca floja” a Robertito Funes durante un móvil de La Nación+ en Atlanta, usuarios de las redes sociales comenzaron a investigar su identidad y lograron identificarla. Se trata de Tayhana, una DJ, productora y beatmaker argentina nacida en Caleta Olivia, Santa Cruz, que desde hace varios años desarrolla su carrera artística en México.

A lo largo de su trayectoria, Tayhana se convirtió en una referente de la música electrónica experimental. Fue una de las fundadoras del colectivo artístico Hiedrah, un espacio clave para la escena independiente, y también participó en el exitoso álbum Motomami de Rosalía. En ese proyecto fue la productora de "CUUUUuuuuuute", una canción que combina sonidos electrónicos con influencias de la música brasileña y una fuerte impronta experimental.

Además, su trabajo en Motomami la convirtió en la única mujer entre los productores de las 16 canciones que integran el disco, un logro que fue reconocido por el gobierno de Santa Cruz. Durante la gestión de Alicia Kirchner como gobernadora, Tayhana recibió un homenaje institucional por su trayectoria y por haber llevado el nombre de la provincia al plano internacional.