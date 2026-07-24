El cocinero Soto Reyes representará a Formosa en el Torneo Federal de Chefs: llevará los sabores de la provincia a la final

La gastronomía de Formosa volverá a tener presencia en uno de los escenarios más importantes del país. El chef Carlos Soto Reyes, del restaurante Il Viale, clasificó a la final del Torneo Federal de Chefs y será el encargado de representar a la provincia en la competencia nacional que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre durante la feria Hotelga, en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

La clasificación llegó luego de obtener el segundo puesto en el certamen regional realizado en Resistencia, Chaco, en el marco de la Bienal, donde participaron once equipos de la región. Ese resultado le permitió acceder a la instancia decisiva, en la que competirá junto a cerca de treinta cocineros de distintos puntos del país.

"Es un honor y un placer tratar de dar lo mejor de mí para poner a Formosa en lo más alto de la gastronomía argentina", expresó Soto Reyes en diálogo con medios locales, quien también agradeció el acompañamiento de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y de quienes hicieron posible la participación del equipo.

Una propuesta que reúne la identidad gastronómica de la región

El plato que le abrió las puertas de la final fue una creación que combina algunos de los productos más representativos del Litoral: surubí relleno de mousse de yacaré y espinaca, acompañado por espuma de mandioca, salsa cítrica y un hongo relleno con queso Paraguay.

La idea surgió de fusionar dos proteínas típicas de la región en una misma preparación para construir una propuesta con identidad propia. "Cada participante llevó un producto diferente. Algunos cocinaron surubí, otros yacaré. Entonces: ¿por qué no hacer una fusión de los dos? se le agregamos un cremoso de espinaca para equilibrar los sabores y se trabajó hasta encontrar el resultado que se buscaba", relató.

El desarrollo del plato demandó dos semanas de trabajo junto a su equipo, con distintas pruebas para perfeccionar tanto la técnica como la presentación. "Hace dos semanas que se venía trabajando en el plato. La noche anterior al concurso se terminó de darle el toque final", recordó.

Una impronta personal con productos locales

La propuesta también incluyó un bocado de surubí y yacaré condimentado con hierbas y un toque de sazón dominicana, un guiño a los orígenes del chef, nacido en República Dominicana y radicado desde hace años en Formosa.

"Como no soy de este país, le puse un poco de mi sazón, de mi toque, y eso terminó resaltando el sabor del bocado", explicó. Ahora, de cara a la final nacional, el desafío será conservar la esencia del plato mientras se eleva el nivel de su presentación.

"Se van a conservar las proteínas y la identidad del plato, pero la presentación será mucho más gourmet y sofisticada porque allá el nivel es más alto y los jurados evalúan muchos detalles técnicos", anticipó.

Una oportunidad para proyectar la gastronomía formoseña

Soto Reyes consideró que la competencia representa una oportunidad para mostrar el potencial de la cocina regional y de los productos característicos de Formosa ante referentes gastronómicos de todo el país: "Hay que ir muy bien preparado, con la cabeza puesta en la técnica. Nos van a juzgar profesionales de primer nivel y hay que representar de la mejor manera a Formosa".

Aunque la preparación fue diseñada especialmente para el certamen y todavía no integra la carta habitual de Il Viale, el chef no descartó incorporarla en el futuro. "Se hizo especialmente para competir. En Il Viale se trabaja más como cafetería, pero esta experiencia también impulsa a seguir creciendo y a potenciar una propuesta gastronómica de mayor nivel", afirmó.

Con una cocina que combina tradición regional, innovación y técnica, Carlos Soto Reyes buscará que los sabores del río, la mandioca y los productos emblemáticos del Litoral se conviertan en la carta de presentación de Formosa en el principal certamen gastronómico de la Argentina.