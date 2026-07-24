La sorpresiva confesión de Catherine Fulop sobre su relación con Ova Sabatini: "Empezaron a haber..."

La fuerte revelación de Catherine sobre su relación.

Aunque hoy se muestran como una de las parejas más consolidadas del espectáculo, Catherine Fulop sorprendió al revelar que hubo un momento en el que creyó que su historia de amor con Ova Sabatini podía llegar a su fin. En su paso por Puro Show (El Trece), la actriz recordó la fuerte crisis que atravesaron después de más de tres décadas de relación y contó que incluso llegaron a vivir separados durante dos meses antes de encontrar el camino para reconciliarse.

El rumor que encendió la polémica

Según relató, el conflicto comenzó cuando su rutina laboral cambió y aparecieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con el actor Oscar Martínez, su compañero de elenco en ese momento. Sin embargo, Fulop desmintió por completo esas versiones: "Me acuerdo, con Oscar pasábamos relindos momentos y yo lo adoraba. Lo de Oscar fue mentira, no pasó nada amoroso con él", aseguró.

Catherine habló de su relación con Ova.

Cómo se gestó la verdadera crisis

Pese a que descartó cualquier infidelidad, la actriz reconoció que el vínculo con Ova sí atravesó un desgaste real en esa etapa: "Empezaron a haber roces y reclamos", recordó sobre aquellos meses de tensión. Explicó además que no fue un hecho puntual sino una acumulación de situaciones que terminó afectando la convivencia diaria: "A él le costó asimilar todo lo que hacía yo y a mí todo me irritaba", confesó.

La crisis llegó a tal punto que ambos decidieron dejar de convivir durante dos meses. "Nos veíamos los fines de semana con las nenas", contó, en referencia a Oriana y Tiziana Sabatini, quienes fueron un puente para sostener el vínculo durante ese período de distanciamiento.

Terapia de pareja y reconciliación

Lejos de dar la relación por terminada, Fulop y Sabatini decidieron apostar por la pareja. La actriz reveló que comenzaron terapia y que ese proceso les permitió volver a escucharse y reconstruir el vínculo. Con el tiempo, también hubo cambios en la dinámica cotidiana: Ova empezó a involucrarse más en las tareas de la casa y a cocinar, gestos que ayudaron a aliviar las tensiones acumuladas.

Hoy, con más de tres décadas de amor compartidas, ambos sostienen que aquella crisis terminó fortaleciendo la relación.