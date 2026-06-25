Catherine Fulop habló de los terremotos en Venezuela.

Venezuela se convirtió en el epicentro de la atención mediática, luego de los terremotos que azotaron al país este último miércoles y generaron incontables pérdidas tanto materiales como humanas. El número de heridos y de fallecidos aumenta gradualmente y conmociona no solo a la nación sudamericana, sino al mundo entero conforme más imágenes surgen de los destrozos.

Un gran número de personas se pronunciaron al respecto, incluyendo a Catherine Fulop, quien nació allí y tiene a mucha de su familia en esas tierras. Sobre esto habló en diálogo con Lape Club Social Informativo, dejando de manifiesto su preocupación tanto por su familia como por sus compatriotas.

Imagenes del terremoto que azotó ayer a Venezuela.

¿Qué dijo Catherine Fulop sobre los terremotos en Venezuela?

"Mi familia por suerte está bien. La verdad que ha sido una noticia devastadora para todos nosotros y muy dura", explicó primeramente, aunque luego añadió: "Mis sobrinas andan con miedo porque viven en un edificio y se fueron a la casa de mi mamá, que también presenta algunas grietas".

En ese sentido, se explayó sobre los daños en la vivienda de su madre: "Parece que con el movimiento la casa de mi mamá se agrietó. Es una casa muy vieja y con todo lo que está pasando, por más que uno le mande ayuda, la peleamos". Tras ello, le recordó a la audiencia: "Mi mamá pasó por un problema de salud muy importante y casi la perdemos en este último tiempo. Es todo muy difícil, no sabemos exactamente cómo está su casa pero esperemos que no sea tan grave". "Esta semana veníamos justamente hablando de las paredes que se están cayendo y las tuberías colapsadas", concluyó.