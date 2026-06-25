Gasly recibe el trofeo de Mónaco, pero aún no se han resuelto las apelaciones

Gran Premio de Austria

​Isack Hadjar, de Red Bull, entregó finalmente el trofeo del tercer puesto del Gran Premio de Mónaco a Pierre Gasly, de Alpine, ‌aunque el resultado sigue ‌sujeto a apelación casi tres semanas después de que ondeara la bandera a cuadros.

El francés Gasly terminó tercero en pista en el principado mediterráneo, pero fue relegado al séptimo puesto cuando los comisarios le impusieron tras la carrera dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane.

Esa decisión fue revocada días más tarde, ​después de que los ⁠comisarios admitieran que se había producido un error de cronometraje, ‌pero McLaren y Red Bull recurrieron ante el tribunal ⁠internacional de la FIA, mientras que Mercedes ⁠solicitó una revisión antes de retirar la solicitud.

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"Queda bien en mi casa. Queda bien en la vitrina. No, obviamente, ya sabes, me alegro ⁠de haberlo recuperado", declaró Gasly antes del Gran Premio de ​Austria de este fin de semana.

Hadjar, que acompañó ‌al francés en una rueda de ‌prensa en el circuito de Spielberg, dijo que también estaba contento ⁠de entregárselo a Gasly. "Al menos se lo doy a mi amigo y no a otra persona. Así que, al menos, eso es lo bueno", añadió.

Oscar Piastri, de McLaren, que bajó del cuarto al ​quinto puesto ‌tras la reincorporación de Gasly, afirmó que no tiene nada en contra del piloto ni de Alpine, pero que aún quedan cuestiones importantes por resolver por el bien del deporte.

"Si hubiéramos sabido que ciertas cosas se habían desarrollado como lo ⁠hicieron, habríamos tomado decisiones diferentes en la carrera, lo cual no nos parece realmente correcto. Así que sí, ya veremos qué pasa al respecto", dijo el australiano sobre la apelación.

Piastri señaló que nunca había visto una carrera con tantas sanciones por exceso de velocidad en el pit lane y que aceptó la suya durante la prueba dando por hecho que no ‌se podría modificar, aunque sabía que no había ido demasiado rápido.

"El riesgo al que nos enfrentamos ahora es que, cada vez que un equipo o un piloto crea que una sanción es potencialmente errónea o que es posible modificarla, se repita toda esta odisea en la que, ‌un mes después, seguimos sin conocer de forma oficial los resultados de la carrera, lo cual me parece lo más grave", comentó.

"Además, sienta un precedente ‌un tanto delicado, ⁠porque podríamos acabar con una situación en la que nadie cumpliera sus sanciones y luego se discutiera sobre ello ​durante semanas, lo cual no es lo que nadie quiere ver", indicó.

La FIA aún no ha fijado una fecha para la vista de apelación.

Con información de Reuters