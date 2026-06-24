OMS dice brote de ébola en el Congo sigue avanzando rápidamente y que personal sanitario está en peligro

FOTO DE ARCHIVO: Pacientes declarados curados de la enfermedad del virus del Ébola en el Hospital General de Referencia de Rwambara en Bunia.

Por Anait Miridzhanian, Anathi Madubela ​y Sfundo Parakozov

DAKAR/JOHANNESBURGO, 24 jun (Reuters) - El brote de ébola en la República Democrática del Congo sigue superando los esfuerzos de respuesta, y los ‌profesionales sanitarios que trabajan en ‌primera línea se enfrentan a condiciones muy peligrosas, afirmaron el miércoles responsables de la Organización Mundial de la Salud.

El brote de la rara cepa Bundibugyo del ébola ha infectado a más de 1.000 personas en el Congo y a 20 en la vecina Uganda, alcanzando la cifra más alta registrada en el primer mes de cualquier episodio de la ​enfermedad.

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Se detectó tarde, ya ⁠que, según los expertos, el virus llevaba meses circulando antes de ‌que se declarara oficialmente el brote el 15 de ⁠mayo.

"A pesar de los buenos avances que ⁠hemos logrado, seguimos enfrentándonos a importantes retos, y el brote sigue superando la capacidad de respuesta", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom ⁠Ghebreyesus, en una rueda de prensa desde la sede de ​la organización en Ginebra, que se retransmitió en línea.

Abdirahman ‌Mahamud, de la OMS, señaló que ‌los trabajadores sanitarios seguían enfrentándose a "amenazas de secuestro, delitos y el ⁠hecho de encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado", y citó siete incidentes en los que habían sido objeto de ataques.

La población local suele mostrar una profunda desconfianza hacia las autoridades y los ​forasteros en ‌una región marcada por décadas de guerra. También les molesta que no se les permita enterrar a sus seres queridos de acuerdo con las tradiciones locales debido a las precauciones adoptadas para evitar la propagación del virus. Algunos están convencidos de que ⁠el ébola es un engaño.

Vecinos enfurecidos han atacado algunos centros de tratamiento y han obligado a los trabajadores sanitarios a abandonar un campamento de desplazados donde se habían registrado casos de ébola.

El rastreo de contactos se ha visto complicado por el hecho de que el epicentro del brote en la provincia congoleña de Ituri es una zona minera, a la que acuden a ‌trabajar muchos jóvenes de diferentes partes del país.

Esos mineros no siempre mantienen un contacto estrecho con la comunidad local, por lo que puede resultar difícil rastrear a las personas con las que han estado en contacto, mientras que algunos regresan a sus hogares y propagan inadvertidamente el virus a nuevas ‌zonas, según ha señalado otro responsable de la OMS.

La capacidad de realización de pruebas del Congo se ha incrementado hasta alcanzar unas 2.000 al día, frente a ‌las 30 del ⁠inicio del brote, según la OMS.

"Una de las principales prioridades de la respuesta es ampliar la descentralización de las ​pruebas", afirmó Maria van Kerkhove, de la agencia de la ONU.

Con información de Reuters