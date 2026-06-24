UNICEF y Gavi lanzan llamado para acelerar el acceso a vacuna contra cepa Bundibugyo del ébola

FOTO DE ARCHIVO-UNICEF y ECHO envían suministros médicos a la República Democrática del Congo para contener el brote de ébola.

UNICEF y ​la alianza global para las vacunas Gavi anunciaron el miércoles que están recabando información de los desarrolladores y fabricantes sobre ‌los planes para una ‌vacuna contra la cepa Bundibugyo del ébola.

La iniciativa se conoce tras el compromiso de Gavi de aportar hasta 40 millones de dólares para facilitar un acceso más rápido, incluida la financiación destinada a ampliar la producción y garantizar la disponibilidad de dosis en caso de que las vacunas candidatas demuestren su eficacia.

A continuación se ​ofrecen algunos detalles:

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• UNICEF ⁠señaló que esta convocatoria permitirá recabar información sobre plazos, planes ‌de producción y la idoneidad de las vacunas candidatas, ⁠con el fin de ayudar a ⁠priorizar los esfuerzos en materia de vacunas junto con socios como la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones ⁠en Preparación ante Epidemias (CEPI).

• Actualmente, no existe una vacuna ​aprobada para la cepa Bundibugyo, responsable de los ‌brotes en la República Democrática del ‌Congo y Uganda.

• Los esfuerzos para desarrollar una vacuna están ⁠liderados por un grupo reducido de desarrolladores, entre los que se incluyen la Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el Sida, que está avanzando en una vacuna candidata basada en el rVSV, ​así como ‌la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India, que están desarrollando otra vacuna candidata, la ChAdOx1.

• Moderna también está desarrollando una vacuna basada en ARNm con el apoyo de la CEPI, y la empresa privada Public ⁠Health Vaccines está desarrollando una vacuna similar a la Ervebo de Merck.

• Hasta la fecha hay más de 1.000 casos y más de 250 fallecimientos por los brotes, lo que subraya la urgencia de desarrollar vacunas eficaces.

• Gavi ha dicho que la iniciativa apoyará la preparación para la fabricación, los procedimientos reglamentarios y el acceso temprano a dosis experimentales ‌para uso de emergencia, dando preferencia a las propuestas que impliquen la producción en África.

• Gavi ha comprometido un total de 50 millones de dólares a través de su Fondo de Primera Respuesta para apoyar la respuesta al brote.

• Esto incluye hasta 10 millones de ‌dólares para garantizar la inmunización sistemática, proteger a trabajadores sanitarios y apoyar esfuerzos de respuesta, además de 40 millones de dólares destinados a acelerar ‌el acceso a ⁠las vacunas.

• Estados Unidos tiene previsto aportar 50 millones de dólares a la CEPI para desarrollar contramedidas médicas ​contra la cepa rara del ébola, informó el Departamento de Estado a principios de este mes.

Con información de Reuters