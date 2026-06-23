EEUU e Irán discuten sobre inspecciones nucleares y barcos se preparan para salir del Golfo

Una mujer camina cerca de un mural que representa al difunto líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, y al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.

Por Tala Ramadan, Jana Choukeir y ​Jonathan Saul

DUBÁI/LONDRES, 23 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Irán había aceptado inspecciones nucleares "hasta el infinito", a pesar de las negativas ‌de Teherán, mientras la ONU iniciaba los ‌esfuerzos para evacuar cientos de buques del golfo Pérsico en un intento por recuperar la calma tras un frágil acuerdo de paz.

La agencia marítima de la ONU dijo que, tras el acuerdo de alto el fuego entre Washington y Teherán, se estaba llevando a cabo un plan de evacuación para permitir que unos 11.000 marineros, atrapados a bordo de buques en el golfo Pérsico, puedan atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán había bloqueado durante el conflicto.

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"Ya ​hemos empezado a ponernos en ⁠contacto con los buques para iniciar la evacuación", informó un portavoz de la Organización ‌Marítima Internacional (OMI) de la ONU, sin precisar un plazo, y añadió que la ⁠agencia había obtenido "las garantías de seguridad necesarias" y verificado ⁠las condiciones para una navegación segura.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dijo que la "operación a gran escala" se llevaría a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, otros Estados ⁠ribereños, Estados Unidos y el sector naviero.

En otra señal de distensión, Washington acordó suspender ​las sanciones contra Irán durante 60 días a partir del lunes, ‌tras la primera ronda de conversaciones en ‌el marco del incipiente acuerdo de paz alcanzado la semana pasada para poner fin ⁠a más de tres meses de guerra.

Trump también dijo que los activos iraníes descongelados se utilizarían para adquirir suministros humanitarios de Estados Unidos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, señaló que las conversaciones con los responsables iraníes en la estación de montaña suiza de Buergenstock sentaron una buena base ​para un acuerdo ‌definitivo y que Teherán había aceptado permitir el regreso de los inspectores nucleares al país.

Irán negó haber debatido su programa nuclear en las conversaciones, mediadas por Catar y Pakistán, y dijo que no había accedido a invitar de nuevo a los inspectores de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

IRÁN DICE QUE DECIDIRÁ POR ⁠SÍ EL USO DE DINEROS

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el martes que los responsables iraníes no se habían reunido con el director general del OIEA, Rafael Grossi, en Suiza y que no tenían previsto que el organismo de control nuclear de la ONU inspeccione las instalaciones nucleares dañadas de Irán.

Trump respondió el martes a lo que calificó de "protestas y declaraciones falsas" de Irán.

"Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares al más alto nivel durante mucho tiempo en ‌el futuro (¡¡¡Infinito!!!)", escribió Trump en una publicación en Truth Social.

También señaló que cualquier activo iraní descongelado en virtud del acuerdo se depositaría en una cuenta de garantía bloqueada y se usaría para comprar alimentos y suministros médicos de Estados Unidos, "incluidos maíz, trigo y soja de nuestros magníficos agricultores estadounidenses".

El embajador de Irán ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, negó el martes que se haya ‌alcanzado acuerdo alguno de ese tipo.

Las declaraciones contradictorias pusieron de relieve la incertidumbre que rodea a los esfuerzos por detener una guerra que ha trastornado Oriente Medio.

El lunes, las partes acordaron un mecanismo para poner ‌fin a los combates ⁠entre Israel —aliado de Estados Unidos— y Hezbolá —respaldado por Irán— en el Líbano, y abrieron una línea de comunicación para ayudar a garantizar el paso seguro ​de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el suministro energético.

Con información de Reuters