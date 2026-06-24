Qué pasa si Marruecos gana, empata o pierde ante Haití en el Mundial 2026

Marruecos define su futuro en el Mundial 2026 frente a Haití. Los distintos escenarios que pueden llevarlo a los dieciseisavos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y Marruecos tendrá una gran oportunidad por delante este miércoles desde las 19. Tras un arranque optimista ante Brasil y Escocia en el Grupo C, el conjunto africano llega a la última fecha dependiendo de sí mismo para avanzar a los 16avos de final. Del otro lado estará Haití, ya eliminado, pero con el deseo de despedirse del torneo dejando una buena imagen.

El seleccionado marroquí logró construir una campaña sólida en sus dos primeras presentaciones. Primero con el 1-1 frente a Brasil, uno de los grandes candidatos al título, luego dio un paso fundamental al derrotar por 1-0 a Escocia en un partido muy disputado. Esos resultados le permitieron llegar a la tercera jornada con cuatro puntos y ubicado en la segunda posición de la zona. Lo más importante para los dirigidos por Walid Regragui es que dependen exclusivamente de sí mismos. Con una victoria frente a Haití, no necesitarán mirar ninguna otra cancha.

Qué pasa si Marruecos le gana a Haití en el Mundial 2026

Este es el escenario ideal para los africanos. Si Marruecos consigue los tres puntos, alcanzará las siete unidades y asegurará matemáticamente su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Además, una victoria podría incluso permitirle finalizar como líder del Grupo C. Para que eso ocurra deberá esperar un tropiezo de Brasil ante Escocia o una combinación favorable en la diferencia de gol. Más allá del puesto final, el triunfo garantizaría el objetivo principal: seguir en carrera en la Copa del Mundo. Por contexto, actualidad y jerarquía individual, Marruecos aparece como amplio favorito para quedarse con el encuentro.

Qué ocurre si Marruecos empata

Un empate también sería suficiente para asegurar la clasificación. En ese caso, el seleccionado africano llegaría a cinco puntos y mantendría una ventaja importante sobre Escocia, que comenzará la jornada con apenas una unidad. Sin embargo, la igualdad podría modificar el lugar que ocupe dentro de la tabla.

Dependiendo de lo que suceda entre Brasil y Escocia, Marruecos podría avanzar como primero o segundo de grupo, una diferencia nada menor pensando en los cruces eliminatorios que se avecinan. Por eso, aunque el empate le alcance, el conjunto marroquí intentará buscar la victoria desde el inicio.

Qué pasa si Marruecos pierde

La derrota es la única situación que genera incertidumbre. Si cae frente a Haití, Marruecos permanecerá con cuatro puntos y quedará obligado a sacar la calculadora. Aunque seguiría teniendo posibilidades concretas de avanzar, podría perder el segundo puesto dependiendo de otros resultados y de la diferencia de gol. En ese escenario, el equipo debería esperar la resolución completa de la fecha para conocer su destino.

Por esa razón, dentro del plantel marroquí existe la sensación de que todavía no hay nada resuelto. La experiencia reciente del fútbol internacional demostró que los equipos eliminados suelen convertirse en rivales incómodos cuando ya no tienen presión.

Haití quiere despedirse con una sonrisa

Del otro lado estará una selección que ya quedó fuera de competencia. Haití perdió sus dos encuentros previos y llega a la última fecha sin unidades. En el debut cayó por 1-0 frente a Escocia y posteriormente sufrió una derrota por 3-0 ante Brasil.

Los resultados terminaron condenando prematuramente sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, el conjunto caribeño todavía tiene una motivación importante: cerrar su participación con una actuación que deje mejores sensaciones.

A lo largo del torneo mostró momentos interesantes, especialmente en algunos pasajes del encuentro contra Escocia, aunque nunca logró sostenerlos durante los noventa minutos. Ahora tendrá la oportunidad de enfrentar a una selección que se juega mucho más. Y esa diferencia emocional puede transformarse en un factor a tener en cuenta.

El crecimiento de Marruecos en los últimos años

La actualidad marroquí no es casualidad. Desde su histórica actuación en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales y se convirtió en la primera selección africana en lograrlo, Marruecos se consolidó como una de las potencias emergentes del fútbol mundial. Con futbolistas que compiten en las principales ligas europeas y una estructura que viene creciendo sostenidamente, el equipo africano dejó de ser una sorpresa para convertirse en un rival respetado.

Esa evolución explica por qué llega al Mundial 2026 con mayores expectativas y con la obligación de superar la fase de grupos. Un tropiezo frente a Haití sería considerado una decepción. Por el contrario, una clasificación a los dieciseisavos de final reforzaría la sensación de que Marruecos llegó para quedarse entre los protagonistas de las grandes competencias internacionales.