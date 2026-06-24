Aumento para bancarios en julio 2026: de cuánto es y cuánto cobran

Salarios bancarios con aumento

Los trabajadores bancarios cobrarán en julio de 2026 los salarios actualizados tras el último acuerdo paritario firmado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector financiero. La actualización fue del 2,1%, en línea con la inflación de mayo, y elevó el salario inicial de la actividad a más de $2,4 millones mensuales.

La mejora alcanza a todas las remuneraciones brutas, habituales y permanentes del convenio, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. Con este nuevo ajuste, los bancarios continúan ubicándose entre los trabajadores mejor remunerados del mercado laboral formal argentino.

Cuánto cobran los bancarios en julio de 2026

Tras la actualización salarial, la estructura de ingresos para las categorías iniciales quedó conformada de la siguiente manera:

Salario básico inicial: $2.368.759,48

Participación en las Ganancias (ROE): $68.473,44

Salario total de ingreso: $2.437.232,92

La participación en las ganancias de las entidades financieras constituye uno de los beneficios distintivos del convenio bancario y explica parte de la diferencia salarial respecto de otras actividades.

Salarios confirmados con aumento

Cuánto aumentaron los salarios bancarios en 2026

Con el incremento correspondiente a mayo, que se cobra en los haberes de julio según la liquidación de cada entidad, los trabajadores bancarios acumulan una recomposición salarial del 14,7% en los primeros cinco meses del año.

Desde el sindicato destacaron que el porcentaje acompaña la inflación acumulada medida por el Indec durante el mismo período, en línea con la estrategia de revisiones periódicas que busca evitar una pérdida del poder adquisitivo. La Bancaria viene aplicando un esquema de actualizaciones frecuentes para adecuar los salarios a la evolución de los precios y mantener el nivel de ingresos de la actividad.

Bono por el Día del Bancario

El acuerdo también actualizó el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Según informó el gremio, el monto mínimo garantizado asciende actualmente a $2.111.667,14. La cifra podría incrementarse nuevamente si durante los próximos meses se acuerdan nuevas actualizaciones salariales.

Con ingresos iniciales superiores a los $2,4 millones mensuales y un bono anual que supera los $2,1 millones, los empleados bancarios continúan entre los trabajadores registrados con mejores remuneraciones del país.

Aumento de empleados bancarios

Durante 2026, la negociación salarial de los bancarios mantuvo el criterio de actualización mensual vinculado a la evolución de la inflación. Según explicó la Asociación Bancaria, el objetivo del mecanismo es evitar un deterioro significativo del poder adquisitivo mediante ajustes periódicos que acompañen la evolución del costo de vida. Este esquema continuará vigente durante los próximos meses, ya que el gremio y las cámaras empresarias acordaron retomar las negociaciones en la segunda quincena de junio para analizar nuevos ajustes salariales.

La próxima revisión paritaria dependerá de la evolución de la inflación y de las negociaciones que mantengan el sindicato y las entidades financieras durante el segundo semestre de 2026.