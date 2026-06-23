No lo pudo ocultar: esto dijo Shakira de Messi después de ver el partido de Argentina en el Mundial

Shakira mostró su admiración a Lionel Messi. (PH Gemini)

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 sumó un capítulo de éxito tanto en lo deportivo como en lo emotivo y Shakira mostró su conexión con el equipo a pesar de ser colombiana. Tras el segundo encuentro de la fase de grupos disputado este lunes 22 de junio, la intérprete de Whenever, Wherever y Hips Don't Lie dedicó unas emotivas palabras a Lionel Messi.

La barranquillera recurrió a sus redes sociales después del partido para manifestar su admiración hacia el capitán argentino, compartiendo un sentido mensaje que destaca el impacto del futbolista más allá de los límites del campo de juego. "Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos! Tu entrega y dedicación son un ejemplo para muchos. ¡Sigue brillando!", escribió la cantante.

Argentina venció 2 a 0 a Austria con un doblete de Messi en una jornada que tuvo un condimento histórico insoslayable: con los dos tantos convertidos ante el seleccionado europeo, Lionel no solo aseguró la victoria de su equipo, sino que se convirtió oficialmente en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, quebrando una marca mítica y expandiendo su leyenda en el fútbol global.

Con este gesto, Shakira reafirmó una vez más su estrecho vínculo con la Argentina y su profundo sentido de pertenencia hacia Latinoamérica. A lo largo de su carrera, la artista usó sus discursos públicos y su exposición global para defender y enaltecer las raíces de la región que la vio nacer. Al mismo tiempo, la simpatía de la artista por el equipo nacional se puede relacionar con que fue pareja durante diez años de un argentino, Antonio de la Rúa.

El significado detrás de Dai Dai, la canción oficial de Shakira para el Mundial 2026

Tras el impacto global alcanzado con Waka Waka en la edición de Sudáfrica 2010 y su posterior intervención artística en Brasil 2014, la cantante regresó a la escena de los campeonatos mundiales con la presentación de Dai Dai, la pieza musical oficial del certamen ecuménico de 2026 desarrollado de manera conjunta en sedes de Estados Unidos, México y Canadá entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

Shakira, en vivo.

El corte comercial fue grabado en colaboración con el músico nigeriano Burna Boy y propone una fusión rítmica que entrelaza las cadencias del afrobeat con sonoridades de la región caribeña. El eje de la lírica está orientado a transmitir conceptos vinculados a la resiliencia personal, la cooperación colectiva y el optimismo.

El término Dai corresponde a un modismo idiomático de la lengua italiana cuyo significado equivale a expresiones de aliento como "vamos" o "dale", empleadas habitualmente para infundir motivación y propiciar la superación de obstáculos.