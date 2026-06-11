Mundial 2026: Top 5 de las mejores aperturas musicales.

La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural histórica que consiste en tres espectáculos distribuidos entre México, Canadá y Estados Unidos: el Estadio Azteca albergó la primera de las ceremonias consecutivas que signarán el comienzo del campeonato. El evento, protagonizado por la cantante colombiana Shakira, contó con la actuación de figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y reconocidos intérpretes.

En la previa al espectáculo y ante la espera de más de 83 mil personas, la música ambiental puso en los parlantes a Soda Stereo, Amor prohibido de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otros, ante una competencia que deja en vilo al mundo entero. Con una ceremonia estilo ancestral y una réplica en gran tamaño del trofeo en medio del escenario, los bailarines rodearon el lugar y una mujer con vestimenta originaria celebró: “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, misma frase que se repitió en diferentes dialectos.

En el marco de la fiebre mundialista, un repaso por las mejores aperturas musicales en la historia de los Mundiales:

Sudáfrica 2010

La primera Copa del Mundo celebrada en suelo africano necesitaba una apertura a la altura del acontecimiento. Y la tuvo. La ceremonia previa al torneo combinó ritmos africanos, color, danza y una energía pocas veces vista en un evento deportivo. La consagración llegó con Waka Waka, una canción que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Más que un himno oficial, fue la banda sonora de una generación de aficionados. La apertura logró transmitir el orgullo de un continente que recibía por primera vez el torneo más importante del fútbol.

Qatar 2022

La inauguración de Qatar apostó por una narrativa moderna y una producción visual impactante. El espectáculo combinó tecnología, música y mensajes de integración cultural en una ceremonia diseñada para una audiencia global. La participación de Jungkook, integrante de BTS, con la canción Dreamers, aportó una dimensión internacional que conectó con millones de jóvenes seguidores alrededor del mundo. Fue una apertura que buscó unir tradición y modernidad en un mismo escenario.

Italia 1990

Si existe una canción capaz de transportar a los aficionados directamente a un Mundial, esa es Un'estate Italiana. La apertura de Italia 90 no contó con los recursos tecnológicos actuales, pero sí con algo que el tiempo convirtió en invaluable: emoción.

Rusia 2018

Rusia eligió un formato más cercano a un gran concierto internacional. Con una producción moderna y una puesta en escena dinámica, el espectáculo apostó por figuras reconocidas mundialmente para captar la atención de una audiencia masiva. La presencia de Robbie Williams aportó experiencia y carisma a una ceremonia que privilegió el entretenimiento y el impacto visual. El resultado fue una apertura ágil y efectiva que logró instalar rápidamente el clima de Mundial.

Brasil 2014

Hablar de Brasil es hablar de música y fútbol. Por eso, la expectativa alrededor de la ceremonia inaugural era enorme. El país anfitrión respondió con una celebración cargada de ritmos locales, colores y referencias culturales. La actuación de Jennifer Lopez, Pitbull y Claudia Leitte puso el toque internacional a una fiesta que buscó reflejar la identidad brasileña. Aunque dividió opiniones, la apertura consiguió transmitir la alegría y la pasión que caracterizan al país sudamericano.