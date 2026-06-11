Dura noticia en la Selección Argentina para el Mundial 2026: Tagliafico se desgarró

Se confirmó la lesión de Nicolás Tagliafico y resta saber si Lionel Scaloni lo reemplaza de la lista definitiva.

Cuando todo indicaba que la lista de 26 jugadores se cerraba con el ingreso de Marcos Senesi, surgió un incoveniente inesperado en la Selección Argentina para el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico, que se perfilaba para ser el lateral titular, sufrió una lesión muscular y resta saber si Lionel Scaloni lo dejará en la nómina o lo da de baja para convocar a un nuevo futbolista.

Según reveló en la tarde de este jueves ESPN, el cuerpo médico del seleccionado argentino confirmó que Tagliafico padece un desgarro en el soleo. El futbolista de Olympique Lyon no había estado disponible en el amistoso del martes frente a Islandia, aunque en ese momento las expectativas eran optimistas, ya que se creía que el jugador surgido en banfield solo tenía una sobrecarga muscular.

*Noticia en desarrollo...